Хлопонин назвал празднование 200-летия Грозного в 2018 году важным событием для России

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Празднование 200-летия основания города Грозного, которое состоится 5 октября 2018 года, станет важным событием для всей страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования.

"Это не просто празднование - это очень важное событие для Российской Федерации, потому что мы знаем, в каком состоянии находилась республика совсем недавно. <…> Надо показать всей стране, что такое Грозный, и что мы гордимся им не только в рамках Северного Кавказа, но и по всей стране. <…> Это событие находится на контроле президента страны", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что после событий 1990-х годов город был почти полностью разрушен, но его удалось восстановить фактически в рекордные сроки, и "это позитивный повод в следующем году провести красивый праздник не только для жителей Чеченской Республики, но и для всей России".

Указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. Хлопонин возглавил организационный комитет по проведению празднования, в который вошли более 40 представителей федеральных и региональных органов власти, а также банковские учреждения, возглавил вице-премьер Александр Хлопонин. В рамках празднования юбилея запланировано порядка 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования и форумы.

На праздничные мероприятия на 2016-2018 годы выделено 271,43 млн рублей, свыше 257 млн из которых - средства федерального бюджета. Кроме того, как отметил на заседании оргкомитета министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, властям республики необходимо привлекать и частных инвесторов. По его словам, "нужно рассмотреть возможности" их участия, с тем, чтобы они могли "в рамках существующих бюджетных ограничений тоже соответствующую лепту в празднование внести". "И сейчас республика готовит предложения о том, как компании могли бы в этих мероприятиях поучаствовать", - отметил министр.

Реставрационные работы

"Город Грозный на сегодняшний день стал любимым городом для всех россиян, у нас очень много туристов. <…> Сегодня мы решаем, как больше привлекать туристов, инвестиции, и совместно с федеральным центром это у нас получается. Сегодня мы с удовольствием приглашаем гостей", - сказал на заседании глава Чечни Рамзан Кадыров.

Председатель правительства региона Абубакар Эдельгериев рассказал, что в 2016 году в соответствии с планом было проведено 14 мероприятий. "В целях реализации мероприятий осуществлены реставрационные работы на объектах культурного наследия. Это реставрация монумента первой нефтяной скважине, положившей начало нефтяной промышленности в городе Грозном, жилой дом по проспекту Путина, 34, жилой дом по проспекту Путина, 36, жилой дом по проспекту Эсамбаева, 2", - сообщил он.

Также проведена реставрация монумента героям Гражданской войны Н.Ф. Гикало, А.Д. Шерипову и Г.С. Ахриеву, объекта культурного наследия "Обелиск героям Гражданской войны 1918-1920 годов" и братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистами на подступах к Грозному и умерших от ран, братские могилы советских воинов, павших в 1942 году и братская могила красноармейцев. Коснулась реставрация также целого ряда жилых домов и православной церкви Архангела Михаила.

До 2018 года в городе будут отремонтированы 12 государственных и муниципальных учреждений, в числе которых Чеченская филармония им. А. Шахбулатова, Чеченский драматический театр им. Ханпаши Нурадилова и здание Национального музея Чеченской Республики.

Культурно-массовые мероприятия

Среди мероприятий, посвященных 200-летнему юбилею города, в этом году, согласно утвержденному оргкомитетом плану, уже проведены фестиваль детского творчества детей-инвалидов "Созвездие" и межрегиональный фестиваль детских хореографических коллективов Северо-Кавказского федерального округа "Грозный - посол мира".

В течение 2018 года, вплоть до 5 октября в республике при участии музыкальных коллективов из всех муниципалитетов региона будет проведен республиканский фестиваль народного творчества "С Днем рождения, любимая столица!", юбилейный международный фестиваль-конкурс сольного танца им. Эсамбаева, дни культуры Чечни в Москве, а также несколько культурологических и историко-этнографических форумов.

Крепость Грозная

Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи была заложена крепость Грозная. В 1869 году на ее месте стал возводиться город. Сегодня Грозный - один из самых крупных городов Северного Кавказа с населением свыше 250 тыс. человек.