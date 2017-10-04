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"Газпром-медиа" запустит новый развлекательный канал "Супер"

Общество
4 октября, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Целевая аудитория канала - зрители от 14 до 44 лет

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" запустит новый развлекательный канал "Супер", сообщила ТАСС пресс-секретарь холдинга Ирина Осадчая.

"Планируется запуск развлекательного канала "Супер", программное наполнение сейчас готовится", - отметила она.

По словам Осадчей, целевой аудиторией станут зрители в возрасте от 14 до 44 лет. Размер инвестиций не раскрывается.

Холдинг "Газпром-медиа" в телевизионном сегменте управляет семью эфирными телеканалами - НТВ, ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2.

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