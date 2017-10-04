Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ДохеСпорт 4 октября, 20:46
Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябреНаука 4 октября, 20:07
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход историиКосмос 4 октября, 19:57
Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 19:39
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 4 октября, 19:27
СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"Спорт 4 октября, 19:23
Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФАСпорт 4 октября, 19:22
ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" запустит новый развлекательный канал "Супер", сообщила ТАСС пресс-секретарь холдинга Ирина Осадчая.
"Планируется запуск развлекательного канала "Супер", программное наполнение сейчас готовится", - отметила она.
По словам Осадчей, целевой аудиторией станут зрители в возрасте от 14 до 44 лет. Размер инвестиций не раскрывается.
Холдинг "Газпром-медиа" в телевизионном сегменте управляет семью эфирными телеканалами - НТВ, ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2.