Рекультивация полигона ТБО под Петербургом обойдется почти в 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Петербургские власти оценили стоимость работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Новоселки" в 1,9 млрд рублей. Об этом в среду журналистам сообщил заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко.

"В соответствии с проектом, который был разработан и прошел государственную экологическую экспертизу, общая стоимость проекта рекультивации - 1,9 млрд рублей. Из них строительство станции дегазации планируется осуществить не за счет средств бюджета, а за счет средств инвестора", - сказал Пащенко.

В настоящее время на полигоне площадью 83,5 га ведется подготовка к рекультивации тела террикона (насыпь из мусора - прим. ТАСС). Оно почти полностью накрыто слоем обеззараженного грунта, который планируется завезти на свалку в объеме порядка 30 млн кубометров. Строительство станции планируется начать в течение года.

Чтобы решить проблему неприятного запаха и понизить высоту полигона, на его территории частный инвестор построит станцию дегазации. Трубы с насосами будут выкачивать метан из насыпи и подавать его в бункер для очистки, затем этот газ будет перерабатываться в электричество. Количество производимой энергии, по подсчетам специалистов, составит порядка 5-6 МВт.

Рекультивация, по словам зампреда по благоустройству Петербурга, пройдет в два этапа. Первый - технический, рассчитанный на три года, второй - биологический, рассчитанный на два года. Общий срок работ составит семь лет. Пащенко также отметил, что после завершения рекультивации на территории уже бывшего полигона могут появиться градостроительные объекты.

Полигон ТБО "Новоселки" на севере Петербурга, введенный в эксплуатацию 45 лет назад и принимавший около 700 тыс. тонн отходов в год, был закрыт в 2017 году по причине исчерпания своих ресурсов. В настоящее время ввоз мусора на его территорию полностью прекращен. Отходы жителей Петербурга увозят на девять других полигонов, располагающихся в Ленинградской области.