Вузовский чемпионат WorldSkills во Владикавказе выявил мастеров среди студентов СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) стал первым на Северном Кавказе вузом, который провел на своей площадке чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. В течение двух дней между студентами Северо-Кавказского федерального округа" (СКФО), проходили соревнования по трем компетенциям: веб-дизайн, технология моды, сетевое и системное администрирование. В следующем году таких рабочих площадок в СОГУ станет больше в три раза - вуз планирует вновь провести чемпионат и включить уже 9-10 компетенций, сообщил ТАСС ректор СОГУ Алан Огоев.

"Будем исходить из того, какие направления социально-экономического развитии республики будут востребованы. Мы обязательно включим туризм, дизайн, IT, возможно, что-то будет из биотехнологий. Я думаю, что в течение полугода мы определимся окончательно и начнем готовиться основательно. Хотим, чтобы площадка госуниверситета была притягательной для молодежи Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Огоев.

Больше компетенций и вузов-участников

В этом году в вузе были предоставлены площадки для соревнований более 30 студентам СОГУ и Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Участники компетенции "технология моды" расположились в кабинетах физико-технического факультета СОГУ, которые на время чемпионата превратились в ателье. Для студентов было предоставлено все необходимое оборудование: швейные машинки, специальные столы для моделирования одежды, кройки и гладильные доски. При этом к каждому из студентов был приставлен эксперт их числа преподавателей, который наблюдал за ходом работы и выполнением всех требований чемпионата, а также исполнением правил безопасности.

Юные айтишники не менее заинтересованно отнеслись к выполнению заданий. Для них со специальными компьютерами, способными выдержать любые перегрузки, подготовили площадки на факультете математики и информационных технологий.

По словам ректора СОГУ, на следующий чемпионат помимо университетов СКФО будет приглашены и вузы-партнеры СОГУ из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутской области. Огоев также отметил, что уже исходя из итогов и активности студентов в первом чемпионате, можно говорить о здоровой конкуренции и при этом сплоченности детей.

Ранее СОГУ уже становился соорганизатором регионального чемпионата "Молодые профессионалы" и чемпионата JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника".

Традиции и современность

Задания участников чемпионата в компетенции швейной технологии были не только направлены на оценку качества изделия, но и на оперативность его создания. За два дня им было предложено придумать эскиз наряда в традиционном русском стиле, при этом разбавить современными деталями. Название задания так и звучало "Россия".

Победительницей в данной компетенции стала студентка 5 курса факультета моделирования СОГУ Кристина Касаева. Она справилась с заданием раньше остальных и именно ее работа получила самую высокую оценку экспертов, которые все это время находились вместе с конкурсантами.

"Я решила все же не сильно отходить от традиционного русского кроя платья, добавила в него соответствующие русские узоры, ну и внесла современные штрихи. Не ожидала, что выиграю, хотя старалась - допоздна сидели над работами. И теперь благодаря конкурсу я знаю свои недостатки, которые буду устранять", - поделилась впечатлениями с корр. ТАСС Кристина.

Параллельно с учебой она работает в ателье и в будущем планирует открыть собственное, "чтобы создавать модели с национальными мотивами, которые можно будет представлять на мировых подиумах". Сейчас же победительница начнет усердную подготовку к национальному финалу межвузовского чемпионата, который состоится 29-30 ноября текущего года.

Чемпионат как мотивация

Усердная учеба после чемпионата начнется и у победителя в номинации сетевое и системное администрирование, студента СКФУ Сергея Горшкова. Он решил подготовиться к предстоящему чемпионату, учитывая ошибки, которые допускал в ходе выполнения задач.

"Я первый раз участвую в чемпионате, понравилось все - и оживленная атмосфера, и знания, которыми с нами делились профессионалы. С новым багажом возвращаюсь домой в Ставропольский край, чтобы начать подготовку к следующему этапу чемпионата", - сказал он.

Горшков, несмотря на высокую оценку экспертов, назвал своими главными недостатками в работе не оперативное выполнение задач.

"В работе с операционными системами время играет большую роль. Очень важным было вовремя реагировать. Если при выполнении задания хоть немного замешкался, то считай, что провалил задание. Так же и в реальной жизни - надо быстро настроиться и решать вопросы", - отметил Сергей.

В рамках чемпионата также прошли деловые и профориентационные программы. Так, конкурсанты смогли обсудить на одной площадке с компетентными спикерами основные вызовы цифрового XXI века.

Все эти дни участники и гости чемпионата делились впечатлениями в социальных сетях с хэштегами: #МолодыеПрофессионалы2017, #SOGU_WSkills2017 и #WorldSkills.

О соревнованиях WorldSkills Russia

Вузовские соревнования по профессиональному мастерству - третье направление, которое развивает WorldSkills Russia. Помимо него, в России проводятся состязания среди студентов колледжей и техникумов в возрасте 16-22 года, также проводятся отраслевые чемпионаты. Самый крупный из них - WorldSkills Hi-Tech - проходит на производственных площадках крупнейших российских компаний для молодых рабочих в возрасте 16-28 лет. Два других чемпионата - DigitalSkills и AgroSkills - ориентированы на IT-сектор и агропромышленный комплекс.

Цель соревнований - повышение востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы работодателей. Кроме того, участие в таких соревнованиях дает возможность студентам адекватно оценить свой уровень подготовки и шансы на трудоустройство после завершения учебы.