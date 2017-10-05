Парагвайцы привезут на Фестиваль молодежи в РФ спектакль о роли женщин в истории их страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Парагвайская делегация представит спектакль о роли женщин в послевоенном восстановлении этой южноамериканской страны на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который откроется на следующей неделе в России. Об этом рассказала в среду корреспонденту ТАСС будущая участница мероприятия, студентка Национальной музыкальной консерватории республики Ана Бенитес.

Выступление будет посвящено историческому периоду, который последовал за окончанием войны "Тройственного союза" - Бразилии, Аргентины и Уругвая - с Парагваем в 1864-1870 годах. В результате этих боев Парагвай потерпел сокрушительное поражение, потеряв до 70% мужского населения и 40% территории.

"Мы хотим рассказать россиянам и всему миру историю парагвайского народа, сделав особый акцент на роли женщин. Ведь наша страна фактически восстанавливалась заново после того, как была почти полностью разрушена войной. И поднимали ее из руин именно женщины, потому что большинство мужчин погибли", - отметила Бенитес.

По ее словам, спектакль, посвященный этой теме, будет состоять из нескольких элементов - песен, танцев и выступлений драматических актеров. Именно в такой форме парагвайцы намерены пересказать зрителям свидетельства ушедшей эпохи. Другой темой, которая также будет затронута в выступлении, станет проблема загрязнения окружающей среды. "Мы, молодежь, хотим сказать "нет" экономическим моделям, которые разрушают наш мир", - отметила студентка.

По ее словам, напрямую в спектакле задействованы шесть человек. Остальные участники парагвайской делегации помогают в работе над ним, предлагая свои идеи для творческой концепции выступления.

Бенитес, которая учится на оперную певицу, сообщила, что будет участвовать в спектакле и как вокалистка, и как актриса. Она, как и многие другие участники фестиваля от Парагвая, посетит Россию впервые. "Лично мне не терпится познакомиться с этой страной и узнать побольше о ее истории", - сказала певица.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, последний - в столице Эквадора, Кито, в 2013 году.