Таиланд направит на студенческий фестиваль в Сочи более 30 человек

БАНГКОК, 5 октября. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Таиланд направит в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов делегацию из 33 человек. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в министерстве социального развития и общественной безопасности королевства.

"Прежде чем отобрать кандидатов, которые будут представлять Таиланд, мы направили информацию о фестивале во все университеты и колледжи страны, а также дали объявления через СМИ и интернет, - рассказала Сангдао Ари из министерского департамента по делам детей и молодежи. - Все заявители успешно прошли собеседование". Таиланд также примет участие и в министерской встрече, которая будет проходить в рамках фестиваля, уточнила Сангдао Ари.

Участники таиландской делегации, опрошенные ТАСС, признаются, что рассчитывают на дискуссии с молодыми лидерами со всего мира по весьма серьезным вопросам. Среди интересующих их тем - права человека, проблемы беженцев, загрязнение окружающей среды, образование, новые технологии, экономика и бизнес. "Рассчитываю, что получу знания и опыт от участников из других стран, включающий конкретные решения насущных проблем", - делится ожиданиями Випхада Бунлет из Таиланда.

"Молодые люди со всего мира могут учиться друг у друга. Дружба, которая завяжется на таком мероприятии между людьми, впоследствии может перерасти в дружбу между странами", - уверена Наттаваннатхон Тхаичарен.

Для еще одной участницы из "королевства улыбок" желание съездить в Россию стала основополагающим в решении принять участие в фестивале. "Эта одна из стран, где мне всегда хотелось побывать, и узнать про Россию больше", - рассказала Яниса Лукканаварапон.

Фестиваль молодежи и студентов в России

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.