Мемориал воину-железнодорожнику открыли под Брянском

БРЯНСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Мемориал воину-железнодорожнику, сержанту Виктору Мирошниченко - единственному бойцу железнодорожных войск, которому в годы войны было присвоено звание Героя Советского Союза - открыт на железнодорожной ветке "Рославль - Киров" около села Шаровичи в Брянской области. В 1941 году ценой собственной жизни сержант подорвал мосту, по которому в сторону Москвы шел вражеский поезд, сообщили в четверг ТАСС в администрации региона.

Мемориал выполнен в виде гранитной плиты, на лицевой стороне которой размещена фотография Мирошниченко, на оборотной - рисунок, изображающий момент подрыва моста.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Мемориал установлен на средства и по инициативе военнослужащих 29-й отдельной железнодорожной Варшавской орденов Кутузова II степени и Красной звезды бригады железнодорожных войск, которая базируется в Смоленске. В расположении бригады есть мемориал, посвященный Мирошниченко, но на месте подвига была лишь памятная доска. Мемориал решено было поставить в 2017 году к 100-летию со дня рождения героя. Средства на памятник собрали сами военные", - пояснили в администрации Брянской области.

Собеседник агентства отметил, что местные жители благоустроили место вокруг памятника. Ежегодно в День Победы, в другие памятные даты у мемориала будут проходить собрания с участием железнодорожников, местных жителей, школьников Рогендинского района, где расположено село Шаровичи.

Свой подвиг Мирошниченко совершил в 1941 году, когда подразделения железнодорожных войск заложили под мост на железной дороге взрывчатку. Однако в назначенный момент взрыва не произошло. Мирошниченко бросился к месту взрыва и соединил поврежденный провод, при этом сам погиб. В результате был подорван вражеский состав, разрушен мост на стратегическом направлении, по которому шло наступление немецких войск на Москву.

Это второй памятник воинам-железнодорожникам, который открыт в Брянской области. В 2016 году около станции Козелкино под Брянском был сооружен мемориал железнодорожным саперам Петру Иванкину и Николаю Лысенко, которые погибли в этом месте в сентябре 1943 году при разминировании полотна железной дороги. Скульптуру в виде разорванных взрывом рельсов создали рабочие брянского локомотивного депо.