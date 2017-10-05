Экологи рекомендовали разработать методы сохранения выхухоли и орхидей в Подмосковье

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Природоохранный фонд "Верховье" проанализировал состояние видового разнообразия животных, растений и грибов в Московской области по заказу Министерства экологии и природопользования региона в рамках подготовки переиздания Красной книги области. Специалисты рекомендовали разработать методы разведения в искусственной среде русской выхухоли и двух видов растений из семейства орхидных - пыльцеголовника длиннолистного и венерина башмачка крапчатого, сообщили в четверг ТАСС в министерстве.

По данным фонда, эти виды относятся к исчезающим на территории Московской области. Всего в этом параграфе перечислено девять представителей животного и растительного мира. В списке числятся крапчатый суслик, большой тушканчик, белая куропатка, аполлон обыкновенный (бабочка), сизоворонка (птица) и дубровник (птица). Однако только для выхухоли и орхидей экологи увидели необходимость разработать методики разведения.

"В культуре вид малоустойчив. Необходимо разработать методику выращивания растений из семян", - говорится в рекомендациях фонда в отношении одной из орхидей. Также экологи считают необходимым "разработать и апробировать методику искусственного разведения вида" относительно выхухоли в Подмосковье.

Действующая редакция Красной книги Московской области содержит 718 представителей царства растений, грибов и животных. В рамках работы над переизданием экологи планируют сократить количество видов, перечисленных в ней. "Планируется исключить по разным параметрам более 100 видов из Красной книги. В список могут войти около 80 новых видов, в их числе - представители птиц, рукокрылых, насекомых, сосудистых растений, грибов и лишайников", - привели в пресс-службе Минэкологии региона слова главы министерства Александра Когана.

По данным министерства, популяции желтогорлой мыши, белоспинного дятла, берша (хищная рыба) и некоторых видов насекомых восстановились до состояния, не вызывающего опасений у экологов, и даже имеют тенденцию к увеличению. Также экологи впервые в последние годы обнаружили в регионе несколько видов птиц, бабочку и березу, которые долго отсутствовали на территории Московской области. В Подмосковье вернулись черный аист, лебедь-кликун, степной лунь, поликсена (бабочка) и выросла карликовая береза.