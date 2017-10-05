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Ленобласть выступает за упрощение правил приема в программы переселения соотечественников

Общество
5 октября, 17:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, октября. /ТАСС

По информации правительства региона, за девять месяцев 2017 года было получено более 1,4 тыс. заявлений от желающих принять участие в программе переселения соотечественников

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют инициировать упрощение законодательства, регулирующего участие соотечественников в программах переселения в РФ. Эта возможность обсуждалась в четверг на открывшемся в области VII Балтийском форуме соотечественников, в котором принимают участие представители Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии, Белоруссии, Германии.

"Федеральным законодательством предъявлены критерии для участия в этой программе [переселения соотечественников]. Если возможно внести изменения в рамках областного законодательства - мы такие изменения внесем. Если необходимо внести изменения на федеральном уровне - тогда мы должны будем обратиться с инициативой на федеральный уровень, чтобы они внесли изменения", - сказал на пленарном заседании форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Участники форума считают упрощение правил приема в программу о переселении соотечественников актуальным. Так, Елена Гуранова, переселившаяся из Латвии, в своем выступлении посетовала на слишком жесткие критерии отбора, в частности, на необходимость практической работы в своей стране по полученной в учебном заведении специальности в течение одного года, что, по ее словам, существенно осложняет возможность вступления в программу.

"Один из критериев - необходимость по полученному образованию проработать год, - сказала она. - Людям устроиться по специальности в Балтийских странах достаточно сложно, особенно если это молодые специалисты. Подавляющее большинство из них - это не социальные работники, это люди, которые едут специально, чтобы работать и вести бизнес. Эти люди просто не смогут переселиться".

По информации правительства Ленинградской области, за девять месяцев 2017 года было получено 1441 заявление от соотечественников, желающих принять участие в подпрограмме переселения.

Площадка для общения

Также на форуме обсудили перспективы расширения культурных отношений с соотечественниками и возможности проведения бизнес-мероприятий на территории Ленинградской области. Среди его участников - главные редакторы ведущих русскоязычных СМИ в Прибалтике, руководители и активисты общественных организаций, правозащитники, чиновники и депутаты различных уровней.

Темы его дискуссий - влиятельность общественных организаций соотечественников в странах Евросоюза, их информационные возможности, потенциал взаимодействия друг с другом в экономической, культурной, образовательной сферах, межрегиональные связи. Одна из тем обсуждений - "Инструменты сохранения "Русского мира".

"Балтийский форум соотечественников проходит в седьмой раз, и это означает, что он продолжает решать возложенные на него задачи, оставаясь важной дискуссионной площадкой для обсуждения насущных вопросов русскоязычного населения стран Балтийского моря", - сказал Дрозденко.

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Темы
Ленинградская область
Страны
Литва Россия Польша Латвия Эстония Германия Финляндия Белоруссия
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