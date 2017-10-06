Медведев проведет совещание о развитии дополнительного детского образования

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание о доступности и перспективах развития дополнительного детского образования. Как сообщили в пресс-службе кабмина, оно пройдет в образовательном комплексе "Воробьевы горы".

В совещании примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр культуры Владимир Мединский, министр спорта Павел Колобков, представители региональных властей, руководители учебных заведений.

На территории комплекса "Воробьевы горы" председатель правительства осмотрит класс судомоделирования, выставку предпрофессионального дополнительного образования, приуроченную к 60-летию запуска первого спутника Земли, и планетарий.

Московский Дворец пионеров открылся в 1936 году. В августе 2014 года он был реорганизован в образовательный комплекс "Воробьевы горы". Сегодня это учреждение дополнительного образования детей в возрасте от шести до 18 лет, в состав которого входит большое количество детских творческих объединений, студий, художественных коллективов, кружков и секций технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности. Всего в комплексе действует более 1 тыс. детских кружков и секций, систематически в них занимаются около 30 тыс. детей.

Кроме того, "Воробьевы горы" - современная образовательная организация, включающая 20 учебных заведений на территории Москвы и Московской области. В период с августа 2014 года в состав учреждения вошли 12 учреждений дополнительного образования, два детских сада, две общеобразовательные школы, лицей, колледж, круглогодичный детский лагерь - образовательный центр "Команда". С 2013 года в комплексе ведется капитальный ремонт.