В Москве открывается Всероссийский фестиваль науки

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Седьмой Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ открывается в пятницу в Москве, церемония открытия впервые пройдет в формате дополненной реальности, говорится в сообщении организаторов фестиваля.
Как отмечают в оргкомитете, на церемонии открытия представят "основные этапы истории человечества, от первых Homo sapiens в Европе до выхода в открытый космос, создания искусственного интеллекта и открытий нобелевских лауреатов".
"Ведущий шоу - 3D-визуализированный персонаж VR-фильма "Сунгирь", который трансформируется в лицо современного человека. Создатели "Сунгиря" уделили огромное внимание научной и исторической достоверности картинки, чтобы максимально увеличить визуальное и чувственное воздействие", - говорится в сообщении.
На церемонии открытия выступит ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий с лекцией "Российские ученые в нобелевских открытиях".
Фестиваль пройдет 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные.
Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией (МКС) и антарктической научной станцией "Восток".
Вход на все мероприятия свободный, полная программа опубликована на сайте festivalnauki.ru.