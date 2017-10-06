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В Москве открывается Всероссийский фестиваль науки

Общество
6 октября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией (МКС) и антарктической научной станцией "Восток"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Седьмой Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+ открывается в пятницу в Москве, церемония открытия впервые пройдет в формате дополненной реальности, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Как отмечают в оргкомитете, на церемонии открытия представят "основные этапы истории человечества, от первых Homo sapiens в Европе до выхода в открытый космос, создания искусственного интеллекта и открытий нобелевских лауреатов".

"Ведущий шоу - 3D-визуализированный персонаж VR-фильма "Сунгирь", который трансформируется в лицо современного человека. Создатели "Сунгиря" уделили огромное внимание научной и исторической достоверности картинки, чтобы максимально увеличить визуальное и чувственное воздействие", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия выступит ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий с лекцией "Российские ученые в нобелевских открытиях".

Фестиваль пройдет 6-8 октября в Москве и на четырех региональных площадках в Самаре, Салехарде, Красноярске и Владивостоке. Тема фестиваля в этом году - большие данные.

Посетителей ожидают выступления ведущих ученых и нобелевских лауреатов, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией (МКС) и антарктической научной станцией "Восток".

Вход на все мероприятия свободный, полная программа опубликована на сайте festivalnauki.ru.

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Садовничий, Виктор Антонович
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