NYT: в США обвинили в домогательствах продюсера "Убить Билла" и "Властелина колец"

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американский продюсер Харви Вайнштейн, работавший над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе сериями "Убить Билла" и "Крик", а также кинотрилогией "Властелин колец", в течение многих лет подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц фирм, где он работал. Такие утверждения приводятся в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times по итогам журналистского расследования.
Издание указывает, что Вайнштейн настойчиво добивался близости с молодыми актрисами и иными сотрудницами, предлагая в обмен предоставить им содействие в карьерном росте. Данные случаи якобы имели место на протяжении примерно 30 лет. Журналисты издания приводят свидетельства нескольких женщин, которые, как утверждается, подверглись домогательствами со стороны Вайнштейна. В их числе актриса Эшли Джадд.
Как говорится в публикации, ряд бывших и действующих сотрудников компаний Miramax Films и Weinstein Company, сооснователем которых является Вайнштейн, подтвердили, что знали об имевших место домогательствах. Кроме того, журналисты получили сведения о том, что по крайней мере в восьми случаях продюсеру приходилось в досудебном порядке урегулировать претензии со стороны женщин, которые пострадали от действий с его стороны.
Газета приводит текст заявления Вайнштейна по поводу приведенных в публикации утверждений: "Я признаю, что то, как я в прошлом вел себя с коллегами, доставило им много страданий, и я искренне извиняюсь за это. Однако я пытаюсь исправиться, я знаю, что мне нужно еще много работать".
Продюсер также заявил, что намерен на время оставить работу, чтобы "разобраться с этой проблемой". Вместе с тем адвокат Вайнштейна Лиза Блум сказала, что ее клиент "отрицает многие из обвинений, так как они, очевидно, являются ложными".