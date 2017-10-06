Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: в США обвинили в домогательствах продюсера "Убить Билла" и "Властелина колец"

Общество
6 октября, 2:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, октября. /ТАСС

По данным газеты, Харви Вайнштейн признает, что совершал противоправные действия, и "искренне извиняется"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Американский продюсер Харви Вайнштейн, работавший над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе сериями "Убить Билла" и "Крик", а также кинотрилогией "Властелин колец", в течение многих лет подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц фирм, где он работал. Такие утверждения приводятся в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times по итогам журналистского расследования.

Издание указывает, что Вайнштейн настойчиво добивался близости с молодыми актрисами и иными сотрудницами, предлагая в обмен предоставить им содействие в карьерном росте. Данные случаи якобы имели место на протяжении примерно 30 лет. Журналисты издания приводят свидетельства нескольких женщин, которые, как утверждается, подверглись домогательствами со стороны Вайнштейна. В их числе актриса Эшли Джадд.

Как говорится в публикации, ряд бывших и действующих сотрудников компаний Miramax Films и Weinstein Company, сооснователем которых является Вайнштейн, подтвердили, что знали об имевших место домогательствах. Кроме того, журналисты получили сведения о том, что по крайней мере в восьми случаях продюсеру приходилось в досудебном порядке урегулировать претензии со стороны женщин, которые пострадали от действий с его стороны.

Газета приводит текст заявления Вайнштейна по поводу приведенных в публикации утверждений: "Я признаю, что то, как я в прошлом вел себя с коллегами, доставило им много страданий, и я искренне извиняюсь за это. Однако я пытаюсь исправиться, я знаю, что мне нужно еще много работать".

Продюсер также заявил, что намерен на время оставить работу, чтобы "разобраться с этой проблемой". Вместе с тем адвокат Вайнштейна Лиза Блум сказала, что ее клиент "отрицает многие из обвинений, так как они, очевидно, являются ложными".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
2
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
3
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
4
ФСБ установила четырех организаторов звонков о ложном минировании
5
В Верховной раде из-за потасовки между депутатами объявили перерыв
6
Фридман рассказал, как заработал первую тысячу рублей
7
Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама