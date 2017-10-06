У восьмилетнего сенбернара из штата Южная Дакота - самый длинный собачий язык в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сенбернар по кличке Моши является обладателем самого длинного языка среди собак всего мира. Об этом сообщило в четверг информационное агентство The Associated Press со ссылкой на представителей Книги рекордов Гиннесса, начавших составлять новую программу рекордов под названием "Удивительные животные" (Amazing Animals).
Длина языка сенбернара из городка Сиу-Фоллз (штат Южная Дакота) - 18,58 сантиметров. Ранее этот рекорд принадлежал пекинесу, имевшему язык длиной 11,43 сантиметра.
Моши, по словам его хозяйки Карлы Рикерт, не испытывает серьезных проблем из-за длинного языка, за исключением тех дней, когда стоит жара и животному становится трудно дышать. Кроме того, длинный язык иногда мешает сенбернару подбирать лакомство с пола или брать его из рук хозяйки.