Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Образовательный проект под названием "Серебряный университет", где пенсионеры смогут бесплатно изучить иностранные языки, освоить компьютер или получить рабочую специальность, стартует в Москве 1 ноября, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.
"Наша цель - продлить их [пенсионеров] творческое и профессиональное долголетие, организуя культурный и образовательный досуг, - цитирует портал главу департамента труда и социальной защиты населения города Владимира Петросяна. - "Серебряный университет" даст возможность пенсионерам изучить то, что не получилось освоить раньше из-за нехватки времени".
Отмечается, что участниками проекта могут стать москвичи пенсионного возраста, они смогут освоить компьютер, изучить иностранные языки, а также получить рабочую специальность (например, няни или озеленителя городских территорий).
Петросян уточнил, что программа обучения разработана совместно с Московским городским педагогическим университетом, а занятия будут проходить как непосредственно в центрах социального обслуживания по месту жительства, так и в филиалах университета. До конца года обучение смогут пройти 2600 пенсионеров, уроки будут проходить не менее двух раз в неделю.