Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартапов

Всероссийская инженерно-конструкторская школа "Лифт в будущее" открывается 6 октября на базе детского центра "Орленок" в Краснодарском крае. Ее участниками станут 150 старшеклассников из 40 регионов страны - авторы лучших проектов по итогам прошедших межрегиональных школ "Лифт в будущее" в Горно-Алтайске, Томске, Екатеринбурге и Петрозаводске, а также победители конкурсов-партнеров и лидеры Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры России".

Школьники, увлеченные научно-техническим творчеством, конструированием, естественными науками и исследовательской работой, получат возможность поработать с реальными инженерными разработками. Участникам школы предстоит подготовить и защитить восемь проектов перед учеными, представителями высокотехнологичных бизнесов и венчурных фондов. Такой формат обучения может стать эффективной моделью подготовки лидеров технологического будущего России, уверены в благотворительном фонде "Система", который является организатором мероприятия.

Настольный тренажер для WorldSkills, нейросети, спутниковые системы

Старшеклассники в течение проектной смены будут работать над восемью потенциальными стартапами.

В специальных лабораториях они займутся усовершенствованием метода, модификацией настольного сетевого тренажера для уроков информатики и подготовки команд WorldSkills и JuniorSkills, корпуса для велоквадроцикла, мобильного приложения о туризме в Карелии, а также разработкой нейросетей, выявляющих потребность в психотерапевтической помощи, спутниковой системы, прибора анализа потребности в накопителях и прибора цифрового анализа показаний электросчетчиков.

Данными направлениями уже заинтересовались российские энергетические и ИТ-компании, ведущие технические вузы. Их представители окажут школьникам экспертную поддержку.

"На проектных сессиях старшеклассники будут расширять знания о проекте - какие задачи он решает, кто может выступать его заказчиком, как учесть конъюнктуру рынка и "упаковать" продукт. В восьми лабораториях и мастерских участники смогут освоить научную и инженерно-конструкторскую деятельность, создавая прототипы своих продуктов, в лаборатории технического предпринимательства разработают пакет документов для получения инвестиций и маркетинговую стратегию", - отметили в благотворительном фонде "Система".

В работе групп будет использоваться онлайн-инструмент, разработанный участниками программы "Лифт в будущее" и апробированный на ярославском форуме "Вадус Критикус". Это электронный дневник, где сохраняется каждый этап работы над проектом, обеспечивается оперативная связь с командой, экспертами и критиками.

Проектам, получившим положительные заключения экспертов, и их авторам окажут поддержку. Представители "Школьного патента" (ИТМО), в частности, оценят работы с точки зрения их потенциала для получения патента. Представители семи ведущих российских вузов выберут среди участников школы претендентов на дополнительные баллы к ЕГЭ, а эксперты из реального бизнеса присмотрятся к проектам с точки зрения их доработки и последующего внедрения.

Социальная направленность

В финал проекта "Лифт в будущее" вышли двое ребят из детских домов. Всего же в межрегиональных школах прошли обучение 20 детей, оставшихся без попечения родителей.

"Для двоих ребят школа стала не просто лифтом, а настоящим трамплином в будущее, так же как и для троих учеников маленькой школы в селе Смоленское в Алтайском крае или Кирилла Цуркана из села Долиновка на Камчатке. Они будут работать над проектами и учиться у ведущих российских экспертов наравне с победителями технических конкурсов и олимпиад, такими же целеустремленными, как Артем Васюник из Москвы - он участвовал в конкурсах программы "Лифт в будущее", ярославского форума и в огромном количестве других конкурсов и олимпиад", - прокомментировали в благотворительном фонде "Система".

"Лифт в будущее"

Всероссийская программа благотворительного фонда "Система" по поддержке детского и юношеского технического творчества, научно-исследовательской деятельности и инженерно-конструкторского проектирования ориентирована на школьников и студентов, имеющих высокую мотивацию к изучению естественно-научных и точных дисциплин. Целевой аудиторией также являются преподаватели среднего, высшего и дополнительного образования, заинтересованные в популяризации науки и готовые к профессиональному самосовершенствованию.

В ноябре 2012 года программа одобрена и утверждена к реализации наблюдательным советом автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" под председательством президента РФ Владимира Путина.

Партнерами Всероссийской инженерно-конструкторской школы "Лифт в будущее" являются Агентство стратегических инициатив - Национальная технологическая инициатива (НТИ), Центр стратегических разработок (ЦСР), ФРИИ, Олимпиада НТИ, ОАО "РТИ", ОАО "МТС", НТЦ "СОТСБИ", СВФУ им. М.К. Аммосова, ООО "Спутникс", ИТЦ "Сканэкс", ОАО "БЭСК", MiLaboratory LLC, ООО "Эконикс-Эксперт", а также вузы: Московский политехнический университет, ИТМО, УрФУ, ТГУ, Томский политехнический университет и другие.

Благотворительный фонд "Система" создан в 2004 году для реализации социальных инициатив АФК "Система" и дочерних компаний ПАО "МТС", ОАО "РТИ", ГК "Медси", ГК "Детский мир", Segezha Group и др.