Милонов подготовил законопроект о запрете операций по смене пола в России

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процессаМеждународная панорама 6 октября, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") намерен внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий проведение операций по смене пола в России, сообщила в пятницу пресс-служба парламентария.
"В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте. Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи, и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте", - заявил Милонов.
По его словам, в разработке законопроекта депутат опирался на мнение врачебного сообщества. "Проведение подобных операций противоречит, как минимум, самой сути медицины: после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства", - пояснил парламентарий. Милонов также высказал мнение, что в основном желающие сменить свой пол "нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи".
"Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию - это антигуманно", - уверил он.
Политик также добавил, что внесет документ в Госдуму "в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах".