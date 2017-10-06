Милонов подготовил законопроект о запрете операций по смене пола в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") намерен внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий проведение операций по смене пола в России, сообщила в пятницу пресс-служба парламентария.

"В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте. Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи, и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте", - заявил Милонов.

По его словам, в разработке законопроекта депутат опирался на мнение врачебного сообщества. "Проведение подобных операций противоречит, как минимум, самой сути медицины: после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства", - пояснил парламентарий. Милонов также высказал мнение, что в основном желающие сменить свой пол "нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи".

"Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию - это антигуманно", - уверил он.

Политик также добавил, что внесет документ в Госдуму "в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах".