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Депутат предложил дать инвалидам право поступать в колледжи вне конкурса по квотам

Общество
6 октября, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Инициатива направлена на повышение уровня занятости среди инвалидов

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) внес на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому предлагается дать людям с инвалидностью право на внеконкурсное поступление по квотам в средние специальные учебные заведения, такие как колледжи и техникумы. Проект закона размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". "Законопроектом устанавливается, что при приеме в профессиональные образовательные организации по конкурсу инвалиды принимаются вне конкурса по квоте, аналогично тому, как это установлено при приеме инвалидов в высшие учебные заведения для освоения образовательных программ бакалавриата и специалитета, за исключением проведения вступительных испытаний", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что инициатива направлена на повышение возможности получения инвалидами профессионального образования и, как следствие, повышение уровня занятости людей с инвалидностью, обеспечение их права на достойный труд.

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Смолин, Олег Николаевич
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