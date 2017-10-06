Депутат предложил дать инвалидам право поступать в колледжи вне конкурса по квотам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) внес на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому предлагается дать людям с инвалидностью право на внеконкурсное поступление по квотам в средние специальные учебные заведения, такие как колледжи и техникумы. Проект закона размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". "Законопроектом устанавливается, что при приеме в профессиональные образовательные организации по конкурсу инвалиды принимаются вне конкурса по квоте, аналогично тому, как это установлено при приеме инвалидов в высшие учебные заведения для освоения образовательных программ бакалавриата и специалитета, за исключением проведения вступительных испытаний", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что инициатива направлена на повышение возможности получения инвалидами профессионального образования и, как следствие, повышение уровня занятости людей с инвалидностью, обеспечение их права на достойный труд.