Газета Daily Express рассказала, что Елизавета II любит есть на завтрак

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ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II предпочитает на завтрак кукурузные хлопья Kellogg's и любит темный шоколад. Об этих предпочтениях британского монарха сообщил бывший шеф-повар королевского двора Даррен Макгрейди, проработавший там 11 лет.
По свидетельству повара, готовившего для королевы, ее супруга герцога Эдинбургского принца Филипа, принцессы Дианы, а также ее сыновей - принцев Уильяма и Гарри, Елизавета II категорически против того, чтобы в подаваемые ей блюда добавляли чеснок, поскольку ей "очень не нравится этот запах", сообщает британская газета Daily Express.
По словам повара, самый простой для монарха прием пищи - это завтрак. Она сама берет кукурузные хлопья из желтого пластикового контейнера, и ей приносят свежезаваренный чай Darjeeling.
В Букингемском дворце, как вспоминает Макгрейди, для королевы составляют меню и направляют его монарху дважды или трижды в неделю. Она отмечает галочкой необходимые ей блюда, а нежелательные вычеркивает. Меню возвращается на кухню, и начинается его реализация. Причем, Елизавета II скрупулезно следует этому списку. Такой порядок заведен в Букингемском дворце, где кулинары практически не видят представителей королевской семьи.
Иная, гораздо более непринужденная, расслабленная обстановка, по словам Макгрейди, отмечается в шотландском замке Балморал. Королева обычно там останавливается с конца июля по октябрь. В этом живописном месте Елизавету II и герцога Эдинбургского прислуга видит практически ежедневно.
Монарх, по сведениям Макгрейди, очень редко посещает рестораны. Одним из последних таких визитов был поход ранее в этом году в популярное заведение The Ivy в центральном лондонском районе Ковент-Гарден, информирует издание.
В отличие от старшего молодое поколение монаршей семьи не прочь отведать блюда быстрого приготовления. Во всяком случае, как свидетельствует Макгрейди, как-то принцесса Диана пришла на кухню и попросила отменить обед для сыновей, поскольку "она сама поведет их в McDonald’s. Попытки шеф-повара убедить их отведать приготовленных им самим гамбургеров не увенчались успехом, добавил кулинар.