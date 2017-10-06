Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газета Daily Express рассказала, что Елизавета II любит есть на завтрак

Общество
6 октября, 17:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, октября. /ТАСС

По данным издания, британская королева предпочитает кукурузные хлопья и горький шоколад

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II предпочитает на завтрак кукурузные хлопья Kellogg's и любит темный шоколад. Об этих предпочтениях британского монарха сообщил бывший шеф-повар королевского двора Даррен Макгрейди, проработавший там 11 лет.

СПЕЦПРОЕКТ

"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии

9 сентября королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне

По свидетельству повара, готовившего для королевы, ее супруга герцога Эдинбургского принца Филипа, принцессы Дианы, а также ее сыновей - принцев Уильяма и Гарри, Елизавета II категорически против того, чтобы в подаваемые ей блюда добавляли чеснок, поскольку ей "очень не нравится этот запах", сообщает британская газета Daily Express.

По словам повара, самый простой для монарха прием пищи - это завтрак. Она сама берет кукурузные хлопья из желтого пластикового контейнера, и ей приносят свежезаваренный чай Darjeeling.

В Букингемском дворце, как вспоминает Макгрейди, для королевы составляют меню и направляют его монарху дважды или трижды в неделю. Она отмечает галочкой необходимые ей блюда, а нежелательные вычеркивает. Меню возвращается на кухню, и начинается его реализация. Причем, Елизавета II скрупулезно следует этому списку. Такой порядок заведен в Букингемском дворце, где кулинары практически не видят представителей королевской семьи.

Иная, гораздо более непринужденная, расслабленная обстановка, по словам Макгрейди, отмечается в шотландском замке Балморал. Королева обычно там останавливается с конца июля по октябрь. В этом живописном месте Елизавету II и герцога Эдинбургского прислуга видит практически ежедневно.

Монарх, по сведениям Макгрейди, очень редко посещает рестораны. Одним из последних таких визитов был поход ранее в этом году в популярное заведение The Ivy в центральном лондонском районе Ковент-Гарден, информирует издание.

В отличие от старшего молодое поколение монаршей семьи не прочь отведать блюда быстрого приготовления. Во всяком случае, как свидетельствует Макгрейди, как-то принцесса Диана пришла на кухню и попросила отменить обед для сыновей, поскольку "она сама поведет их в McDonald’s. Попытки шеф-повара убедить их отведать приготовленных им самим гамбургеров не увенчались успехом, добавил кулинар.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Елизавета II Гарри, принц Уильям (британский принц) Филип, герцог Эдинбургский Диана (британская принцесса)
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама