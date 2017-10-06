Фестиваль "Аргиш надежды" в Ненецком АО примет коллективы семи арктических регионов

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль "Аргиш надежды" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 7-8 октября представит творчество семи арктических регионов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"В эти выходные в Нарьян-Маре на площадках Дворца культуры "Арктика" и Этнокультурного центра откроется Межрегиональный фестиваль народного творчества "Аргиш (олений обоз - прим. ТАСС) надежды" ("Енава мюд"). В 2017 году в столице Ненецкого округа он соберет взрослые и детские творческие коллективы из семи арктических регионов России - Якутии, Чукотки, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми и НАО", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится раз в два года. В этот раз он приурочен к Году экологии в России и Году добра в Ненецком автономном округе и пройдет под девизом "Добрая энергия Арктики".

В пятницу в преддверии фестиваля в Нарьян-Маре открывается фотовыставка заслуженного путешественника России Владимира Данько "Каменный мост" и выставка декоративных скульптур "Эко-Арктика". Для участников Клуба земляков НАО прошел специальный тренинг на тему межкультурного диалога по опыту Чукотки.

Торжественное открытие фестиваля для жителей и гостей столицы НАО состоится в субботу. В программе концерта - песни селькупов, хантов, саами, чукчей, якутов и эвенков. В ходе фестиваля семейный ансамбль Вальгамовых из Салехарда даст мастер-класс по игре на народных инструментах - варгане и бубне. На нескольких площадках учреждений культуры Нарьян-Мара будет представлена квест-программа "Почувствуй Арктику", презентация арктических ароматов и книжная выставка.

Завершится двухдневный фестиваль гала-концертом в воскресенье. Итоговый концерт будет посвящен современной этнической музыке и авторской песне.