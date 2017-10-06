Президентская библиотека начала формирование архива документов с сайтов госорганов РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Президентская библиотека приступила к формированию архива электронных документов, опубликованных на сайтах органов государственной власти РФ, сообщили в пятницу в пресс-службе библиотеки.

"Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение", - сообщили в пресс-службе.

Особенность нового направления деятельности, по словам представителей библиотеки, в том, что "на данный момент подобные работы в России на государственном уровне не ведутся ни в одном учреждении, в отличие от зарубежных - там сетевой архив формируют Библиотека Конгресса США, Британская библиотека, Национальная библиотека Франции и т. д.".

В пресс-службе рассказали, что при выборе ресурсов для веб-архивирования в первую очередь рассматривались приоритетные для Президентской библиотеки темы: история российской государственности и права, русский язык как государственный. В первую очередь в архивы поступают материалы с сайтов президента и правительства РФ. "Сегодня на периодической основе Президентская библиотека архивирует такие ресурсы, как официальный сайт президента России kremlin.ru и официальный сайт правительства России government.ru. Стоит отметить, что новая архивная копия создается каждый день, что дает возможность увидеть, как сайт менялся с течением времени", - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей библиотеки, создание сетевого архива имеет большое значение в силу недолговечности хранения содержимого электронных ресурсов. "Необходимо сохранить материалы, которые с высокой долей вероятности в скором времени исчезнут из пространства интернета в том виде, в котором они есть сейчас. Это касается в том числе и проектов, имеющих определенный срок, по истечении которого сайт перестает обслуживаться", - пояснили в пресс-службе.

При этом в библиотеке подчеркивают, что очень ответственно относятся к соблюдению авторских прав: архивируются только те сайты, которые находятся под открытой лицензией, либо проводятся переговоры с правообладателями для разрешения на сохранение ресурса в фонде Президентской библиотеки.

В рамках пилотного проекта специалисты сохранили, в частности, ресурсы, посвященные Году экологии в России. "В фонде Президентской библиотеки сохранен официальный сайт Года экологии и посвященный ему раздел официального сайта ТАСС, а также официальные документы, опубликованные на сайтах различных ведомств", - сказали в пресс-службе.