Для курортов Северного Кавказа могут создать туристические карты

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Туристические карты, позволяющие получить доступ к инфраструктуре курортов, могут создать на Северном Кавказе. С таким предложением выступил в пятницу гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" - предприятия, выпускающего соцкарты для жителей столицы, Кирилл Кузнецов.

"Во многих странах можно приобрести комплексный туристический продукт, туристическую карту как ключ доступа ко всей туристической инфраструктуре города и региона. Например, покупая карту на три дня, он [турист] имеет возможность три дня пользоваться общественным транспортом, проходить в музеи, доступен аудиогид и так далее. В перспективе и на Северном Кавказе возможно использовать такую туристическую карту, но для этого надо обеспечить инфраструктуру", - сказал Кузнецов во Владикавказе в ходе экспертной сессии "Роль СМИ в продвижении туристического бренда СКФО".

Также Кузнецов предложил курортам Северного Кавказа сотрудничество по рекламе туристических услуг региона для пользователей социальных карт москвича. "Хотелось бы поговорить о преимуществах сотрудничества социальной карты москвича с курортами Северного Кавказа, мы можем через собственные каналы информирования стимулировать интерес держателей социальных карт, делать дополнительную рекламу курортов, привлекать дополнительно туристов и клиентов на туристические объекты Северного Кавказа, мы можем показывать клиентам информацию о мероприятиях, о специальных предложениях туроператоров", - сказал он.

В свою очередь, замминистра по делам Северного Кавказа РФ Ольга Рухуллаева назвала это предложение о сотрудничестве "очень интересным" и отметила, что на Северном Кавказе стоит создать единый центр управления туризмом, чтобы подобные проекты могли быть реализованы.

Социальная карта москвича выдается льготным категориям граждан, а также студентам. Проект стартовал в 2001 году. С 2014 года начался выпуск многофункциональных карт, которые включают в себя множество удобных сервисов, таких как проезд в общественном транспорте, запись к врачу, скидки в магазинах.