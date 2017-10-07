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Рособрнадзор отозвал лицензии у трех вузов

Общество
7 октября, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Кроме того, надзорный орган запретил прием еще в два высших учебных заведения

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор прекратил действие лицензий трех вузов и запретил прием еще в два. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Лицензий лишились Международная академия оценки и консалтинга и Институт экономики бизнеса, которые расположены в Москве, и Сочинский институт экономики и информационных технологий.

Надзорный орган также запретил прием студентов в Самарскую гуманитарную академию и липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.

Казанская Академия социального образования лишилась аккредитации по четырем направлениям: "Экономика и управление" (среднее профессиональное образование), "Юриспруденция" (бакалавриат, среднее профессиональное образование), "Психологические науки" и "Образование и педагогические науки" (оба - бакалавриат).

"Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность", - напомнили в Рособрнадзоре.

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