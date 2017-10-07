В гималайской долине Кулу завершился традиционный фестиваль Дассера

НАГГАР /Индия/, 7 октября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Красочные процессии прибыли из десятков деревенских храмов на праздник Дассера в город Кулу в одноименную гималайскую долину на северо-западе Индии.

Своя особая Дассера

Каждый год в октябре на традиционный фестиваль собираются процессии прихожан с изображениями богов, изготовленными потомственными умельцами из серебра, бронзы и латуни. Их носилки, как правило, увенчаны чхатри и украшены роскошными тканями, лентами, гирляндами живых цветов. Убранство паланкинов, деревянные рукояти которых нередко полностью покрывает чеканное серебро, - предмет гордости и соперничества между деревенскими общинами. А нести на плечах эти сооружения, преодолевая порой десятки километров, доверяют лишь избранным, для которых возможность возглавить процессию - высочайшая честь.

Дассерой называют и осенний фестиваль, который широко отмечается на севере Индии и сопровождается сжиганием чучел царя демонов, жестокого Раваны, и его братьев. Но в Долине богов, как еще называют Кулу, он имеет свои самобытные черты.

Горцы верят, что фестиваль, окруженный множеством мифов и преданий, уходит корнями в глубь тысячелетий. Известно, что в дошедшей до наших дней форме он сложился в 17-м веке. Тогда, стремясь ослабить влияние в долине Кулу язычества, местные махараджи стали насаждать ортодоксальный индуизм. Кулуанцам предлагалось забыть духов гор и деревьев, озер и ручьев, скал и пещер, которым поклонялись их отцы, деды и прадеды. На смену им должны были прийти боги индуистского пантеона. В итоге остались и те, и другие. В фаворитах среди привнесенных богов закрепился Рама - герой эпоса "Рамаяна" и одно из воплощений бога Вишну. В долине он больше известен под именем Рагхунатх и официально считается покровителем правившей там династии, благодаря которой и зародилась традиция отмечать Дассеру общим сбором почитателей многоликих кулуанских божеств.

Веками отработанный сценарий

У храма Рагхунатха в Султанпуре участники фестиваля торжественно переносят статую из ее постоянной обители в деревянную колесницу. Затем парадная процессия отправляется на центральную городскую площадь. Вместе с колесницей туда прибывает и множество процессий с изображениями богов долины. Они прибывают в Кулу даже из самых глухих деревень.Путь по горным тропам и дорогам порой занимает несколько дней.

Кульминация праздника наступает незадолго до заката солнца. Все участники собираются на центральной площади. За происходящим наблюдают тысячи зрителей, включая индийских и иностранных туристов. Право находиться вблизи колесницы Рагхунатха и встречать процессии предоставляется потомкам местной знати во главе с наследниками прежних правителей долины. Под оглушительный грохот барабанного боя, звуки шахнаи (духовой инструмент), "драконьих" труб и двухметровых горнов паланкины кружат по площади, прокладывая себе путь.

Фестиваль длится в Кулу несколько дней. Ярмарки с качелями и каруселями, цирковые представления, выступления артистов фольклорных коллективов, выставки-продажи ремесленных изделий создают атмосферу всеобщего праздника.

Заботами местных властей

В книге Пенелопы Четвуд "Кулу: конец обитаемого мира" (1972) говорится, что когда-то на праздник прибывали 150-200 паланкинов. Но после обретения страной независимости новые власти ввели для местных жителей дополнительные налоги, подорвав источники самофинансирования проведения фестиваля, и традиция начала стремительно угасать. Положение спасла инициатива министерства туризма, которое взяло на себя основные организационные расходы, решив, что сохранение уникального праздника будет стимулировать туристический поток. Расчет полностью оправдался. Сейчас на Дассеру в Кулу всякий раз прибывает 220-230 процессий со священными паланкинами.

Сценарий фестиваля не претерпел существенных изменений и повторяется практически полностью, в малейших деталях. В частности, в последний день праздника, когда статую Рагхунатха вновь отвозят в колеснице в его храм в Султанпуре, апофеозом гуляний становится жертвоприношение животных. Когда-то традиция предписывала, чтобы богам приносили в жертву пять разных живых существ - буйвола, козу, петуха, рыбу и речного краба. Сейчас, вопреки канонам индуизма, финал также сопровождается ритуалом, совершаемым на крутом берегу реки Биас. Таким образом кулуанцы подтверждают, что продолжают чтить древние обычаи и оберегать свои отношения с божественными силами.