Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дети действующих сотрудников военной контрразведки ФСБ вступили в "Юнармию"

Общество
7 октября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

50 юношей и девушек принесли торжественную клятву, пообещав следовать традициям доблести, отваги, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дети действующих сотрудников военной контрразведки ФСБ РФ вступили в Военно-патриотическое детско-юношеское движение "Юнармия" в канун 100-летия создания органов безопасности России.

50 юношей и девушек принесли в субботу торжественную клятву юнармейцев в зале Победы Центрального музея Вооруженных сил РФ. Они поклялись следовать традициям доблести, отваги, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков вручил отряду флаг "Юнармии".

"Вы сегодня произнесли много правильных слов. Но это не просто слова. Это клятва. Вы произнесли ее перед лицом своих товарищей, перед лицом своих родителей. И поэтому теперь всю свою жизнь вы должны следовать этим словам. Не предавать клятву и делать полезные нужные дела", - сказал Цыганков.

Он посоветовал юношам и девушкам начать свою юнармейскую деятельность с изучения истории своей семьи. "Все это полезно узнать, чтобы вы не забывали нашу историю, потому что история наша делалась нашими родителями. Это будет ваше первое юнармейские задание", - обратился Цыганков к детям.

В свою очередь, генеральный инспектор Минобороны РФ, 15 лет руководивший Департаментом военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник Александр Безверхний пожелал юношам и девушкам с гордостью и честью нести доброе имя юнармейца. "Юнармеец - это первый в учебе, первый в спорте и в помощи старшим. Человек, который стремится к знаниям, победам, успеху", - сказал Безверхний.

Он выразил уверенность, что юнармейцы посвятят жизнь Родине, и кто-то из них станет министром обороны.

О "Юнармии"

Движение было создано в 2015 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. На сегодняшний день региональные штабы "Юнармии" созданы во всех 85 субъектах России. Участниками движения уже стали свыше 165 тысяч юношей и девушек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже появились граффити с поздравлениями Владимиру Путину
2
Биография президента России Владимира Путина
3
Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения
4
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
5
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
6
В Берлине появилось граффити с изображением Путина
7
Владимиру Путину исполняется 65 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама