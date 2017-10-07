Дети действующих сотрудников военной контрразведки ФСБ вступили в "Юнармию"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дети действующих сотрудников военной контрразведки ФСБ РФ вступили в Военно-патриотическое детско-юношеское движение "Юнармия" в канун 100-летия создания органов безопасности России.

50 юношей и девушек принесли в субботу торжественную клятву юнармейцев в зале Победы Центрального музея Вооруженных сил РФ. Они поклялись следовать традициям доблести, отваги, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков вручил отряду флаг "Юнармии".

"Вы сегодня произнесли много правильных слов. Но это не просто слова. Это клятва. Вы произнесли ее перед лицом своих товарищей, перед лицом своих родителей. И поэтому теперь всю свою жизнь вы должны следовать этим словам. Не предавать клятву и делать полезные нужные дела", - сказал Цыганков.

Он посоветовал юношам и девушкам начать свою юнармейскую деятельность с изучения истории своей семьи. "Все это полезно узнать, чтобы вы не забывали нашу историю, потому что история наша делалась нашими родителями. Это будет ваше первое юнармейские задание", - обратился Цыганков к детям.

В свою очередь, генеральный инспектор Минобороны РФ, 15 лет руководивший Департаментом военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник Александр Безверхний пожелал юношам и девушкам с гордостью и честью нести доброе имя юнармейца. "Юнармеец - это первый в учебе, первый в спорте и в помощи старшим. Человек, который стремится к знаниям, победам, успеху", - сказал Безверхний.

Он выразил уверенность, что юнармейцы посвятят жизнь Родине, и кто-то из них станет министром обороны.

О "Юнармии"

Движение было создано в 2015 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. На сегодняшний день региональные штабы "Юнармии" созданы во всех 85 субъектах России. Участниками движения уже стали свыше 165 тысяч юношей и девушек.