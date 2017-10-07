Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею $25 млн

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл в лотерею 31,3 млн канадских долларов ($25 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 10, 17, 25, 27, 29, 34 и 38. Бонус- число - 48", - уточнили организаторы. На данный момент еще неизвестно, в каком именно городе провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Традиционный "утешительный приз" в размере одного миллиона долларов ($800 тыс.) в этом розыгрыше не достался никому.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Стране кленового листа были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.