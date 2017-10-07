Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею $25 млн

Общество
7 октября, 20:02 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 7, октября. /ТАСС

Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл в лотерею 31,3 млн канадских долларов ($25 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 10, 17, 25, 27, 29, 34 и 38. Бонус- число - 48", - уточнили организаторы. На данный момент еще неизвестно, в каком именно городе провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Традиционный "утешительный приз" в размере одного миллиона долларов ($800 тыс.) в этом розыгрыше не достался никому.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Стране кленового листа были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спортивный директор "Зенита" Сарсания скончался в возрасте 49 лет
2
Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения
3
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
4
Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче
5
Биография президента России Владимира Путина
6
На Москву обрушился ливень с градом
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама