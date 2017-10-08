Депутат: закон о безопасности соцсетей позволит бороться с недостоверной информацией

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Закон о безопасности соцсетей, проект которого в настоящее время рассматривается в Госдуме, поможет обществу бороться с появлением и распространением недостоверной информации в сетях, рассказал координатор проекта "Молодежка ОНФ", депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект о безопасности социальных сетей, чтобы ложь, провокации, недостоверная информация, удалялась оттуда по требованию любого пользователя, любого из вас. И я надеюсь, вы, мы все, получим такое право - следить за чистотой информации в интернете", - рассказал Боярский на форуме "Молодежка ОНФ" в Ставрополе.

Он отметил, что искажению информации подвержены соцсети во всем мире. "Как только соцсети стали подменять собой информационное поле, в них стало твориться невозможное. И за деньги, и бесплатно - злоупотребления есть везде", - сказал он.

Боярский отметил, что за основу законопроекта взят аналогичный закон ФРГ. "Это ведущая страна ЕС, которая, на мой взгляд, никак не стремится задушить свободу слова, скорее, мы смотрим на них как на образец порядка. И они решили навести порядок у себя в социальных сетях. Я тоже за порядок, уверяю вас, что добропорядочных пользователей соцсетей этот закон никак не коснется ровно до тех пор, пока вы не захотите защитить свои права, честь и достоинство", - убежден Боярский.

Ранее сообщалось, что Боярский и еще один депутат от "Единой России" - Андрей Альшевских - в июле внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах в размере 3-5 млн рублей для граждан за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях.