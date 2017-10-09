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Осенняя погода с небольшими дождями ожидается в Москве на этой неделе

Общество
9 октября, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В Гидрометцентре отметили, что температура в столице будет соответствовать календарю

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Погода в Москве на начавшейся неделе будет соответствовать календарю - будет умеренно тепло, с небольшими дождями и ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Столичный регион в течение недели будет находиться под влиянием западных циклонов. Жителей ожидает погода с небольшими и умеренными дождями, временами ветреная, с температурой, вполне соответствующей календарю", - отметил представитель метеослужбы.

Во вторник, 10 октября, прогнозируется небольшой дождь, ночью он будет умеренный в отдельных районах, а днем - только на востоке области. Порывы ветра составят 15 м/с. Ночные температуры ожидаются в пределах 6-8 в столице и 4-9 градусов в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 8-10 и 6-11 градусов соответственно.

В среду, 11 октября, местами сохранится небольшой дождь, порывы ветра до 12-17 м/с. Ночью ожидается 3-5 в мегаполисе и 1-6 в регионе. Днем температура снова поднимется до 8-10 в Москве и 6-11 градусов в Подмосковье.

В четверг, 12 октября, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью столбик термометра покажет 5-7 в столице и 2-7 по области, днем он не поднимется выше 7-9 в Москве и 5-10 градусов в регионе.

В пятницу и субботу, 13-14 октября, погода существенно не изменится. Временами будут идти дожди, а температура останется в пределах 2-7 ночью и 4-9 градусов днем.

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