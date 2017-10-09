В Ненецком АО эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен на 2,6%

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Ненецком автономном округе превышен на 2,6%. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
"По данным Роспотребнадзора по НАО, в первую неделю октября текущего года эпидемиологический порог по этому заболеванию в регионе превышен на 2,6%", - говорится в сообщении.
Чаще всего болели дошкольники от трех до шести лет. Недельный порог заболеваемости в этой возрастной группе превышен на 36,7%. По детям других возрастов эпидпорог не превышен. Чаще всего листок нетрудоспособности с диагнозом ОРВИ оформляли горожане (г. Нарьян-Мар и п. Искателей), здесь эпидпорог превышен на 2,9%.
В регионе планируется привить от гриппа 17 600 человек. На сегодня прививку в Ненецком округе сделал каждый четвертый житель НАО. Прививочная кампания против гриппа на территории НАО завершится 15 октября.
Как сообщают эпидемиологи, в этом году на территории НАО ожидается "тяжелая" форма гриппа, которая особенно опасна осложнениями. Волну заболеваемости санитарные врачи ожидают в середине декабря. Пик активности вируса гриппа в Ненецком округе, по прогнозам, придется на третью и четвертую недели января 2018 года.