Тема межнациональных отношений станет основной на форуме "Российский Кавказ" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Межнациональные отношения станут одной из основных тем на V Международном форуме "Российский Кавказ", который во вторник начинает свою работу в Грозном, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам Северного Кавказа.

"10-11 октября в Грозном пройдет политологический форум "Российский Кавказ", в рамках которого эксперты обсудят вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое. В числе почетных гостей форума - руководитель ФАДН России Игорь Баринов, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, главы субъектов СКФО и ЮФО", - сказали в пресс-службе.

В рамках форума состоится пленарное заседание, темой которого станет использование социально-экономических возможностей российского Кавказа и актуальные аспекты межрегионального и международного сотрудничества. Также состоятся сессии, посвященные молодежной политике, профилактике межрелигиозных и межнациональных конфликтов, развитию религиозного образования. На сессии, посвященной роли СМИ в сохранении и развитии сотрудничества народов Северного Кавказа выступит сотрудник пресс-центра российского информационного агентства ТАСС Ирина Александрова. Ее сомодераторами выступят председатель Союза журналистов Чеченской Республики Ильяс Исмаилов и главный редактор проекта "Это Кавказ" Алла Исаева.

По словам министра печати, национальной политики, внешним связям и информации Чеченской Республики Джамбулата Умарова, форум "Российский Кавказ", должен проводиться во всех регионах России, а не быть закрепленным за одним конкретным субъектом. "Россия изначально формировалось как государство многонациональное и многоконфессиональное - без этого основного стержня она не может существовать, поэтому мы и проводим такие форумы, чтобы напомнить всему миру, что Россия не только для русских, чеченцев, кабардинцев - это государство для всех, кто исторически в ней проживал. Я хочу уточнить, что именно эти тезисы и подчеркивает форум "Российский Кавказ", - отметил Умаров в беседе с корреспондентом ТАСС.

Политический форум "Российский Кавказ" ежегодно проходит в северо-кавказском регионе и направлен на укрепление межнациональных и соцально-экономических связей в данном субъекте.