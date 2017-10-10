Число опорных вузов в РФ к концу 2018 года увеличится до 80

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число опорных вузов к концу 2018 года вырастет с 31 до 80. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева во вторник на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"На базе опорных вузов созданы социально-экономические и культурные центры развития региона. На сегодняшний день у нас 31 опорный университет, мы планируем к концу 2018 года сделать 80 опорных университетов", - сказала министр.

Проект создания опорных университетов был запущен в 2015 году. Тогда был объявлен конкурс на лучшие программы развития среди вузов в регионах. Победителями стали 11 вузов, в течение 2016 года они начали реализовывать согласованные с Минобрнауки дорожные карты. В 2017 году было отобрано еще 22 вуза в проект.