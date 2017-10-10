Число опорных вузов в РФ к концу 2018 года увеличится до 80

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число опорных вузов к концу 2018 года вырастет с 31 до 80. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева во вторник на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"На базе опорных вузов созданы социально-экономические и культурные центры развития региона. На сегодняшний день у нас 31 опорный университет, мы планируем к концу 2018 года сделать 80 опорных университетов", - сказала министр.
Проект создания опорных университетов был запущен в 2015 году. Тогда был объявлен конкурс на лучшие программы развития среди вузов в регионах. Победителями стали 11 вузов, в течение 2016 года они начали реализовывать согласованные с Минобрнауки дорожные карты. В 2017 году было отобрано еще 22 вуза в проект.