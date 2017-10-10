ЕСПЧ обязал РФ выплатить около 300 тыс. евро родственникам погибших в Чечне в 2000 году

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что власти РФ должны выплатить около 300 тыс. евро в качестве компенсации по искам 20 граждан России, родственники которых погибли в Чечне в 2000 году. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.
Согласно его документам, 21 человек - родственники истцов - погиб 5 февраля 2000 года в поселке Новые Алды в окрестностях Грозного во время операции силовиков. По этому факту было начато расследование, но оно, по мнению истцов, не проводилось должным образом.
Суд "постановил, что была нарушена Статья 2 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод], поскольку расследование [обстоятельств] смерти родственников истцов после ноября 2007 года не было проведено надлежащим образом". ЕСПЧ обязал выплатить истцам по 15 тыс. евро, а также по 2,5 тыс. евро на покрытие судебных издержек.