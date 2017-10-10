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Минобрнауки предлагает лишать родительских прав только после их временного ограничения

Общество
10 октября, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Также в министерстве считают необходимым регламентировать процесс возврата ребенка в семью при условии изменения ситуации

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ предлагает внести поправки в законодательство, предусматривающее лишение граждан родительских прав только после временного их ограничения. Об этом сообщила во вторник начальник отдела нормативного регулирования в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Минобрнауки Марина Лашкул.

"Мы хотим определить, что решение о лишении родительских прав является крайней мерой и может наступить только после того, как родитель был ограничен в родительских правах, и оснований для отмены ограничения родительских прав не возникло", - сказала Лашкул в ходе заседания экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. По ее словам, соответствующее предложение ведомство направило в Минтруд РФ в рамках подготовки программы "Десятилетие детства".

Лашкул отметила, что Минобрнауки предлагает также "регламентировать процедуру изъятия ребенка из семьи, и, самое главное, прописать процедуру возврата ребенка родителям при изменении ситуации".

Действующее законодательство предусматривает ограничение родительских прав в случаях, если ребенка опасно оставлять с родителями, однако не установлены достаточные основания для лишения родительских прав. Если поведение родителей не изменится за шесть месяцев после того, как суд вынес решение об ограничении родительских прав, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей родительских прав до истечения этого срока.

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