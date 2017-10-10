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В Минкавказе рассказали о динамике турпотока в регион

Общество
10 октября, 15:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

По словам советника министра Станислава Аристова, снижение показателя не наблюдается

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Туристический поток в регионы Северного Кавказа не падает, и имеет тенденции к росту. Об этом во вторник сообщил ТАСС советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов в кулуарах V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

Он отметил, что в сравнении с прошлым годом, на основании данных представителей гостиничного бизнеса, снижения турпотока нет, в перспективе возможен рост, с наступлением горнолыжного сезона на Северном Кавказе.

"Сегодня по уровню загрузки средств размещения, с которыми мы ведем постоянный диалог, можно однозначно сказать, что падения турпотока нет. Впереди еще высокий горнолыжный сезон, и думаю, что можно будет говорить о росте", - сказал Аристов, добавив, что точные цифры будут известны в конце года. Он пояснил, что дальнейшему росту турпотка будет способствовать ввод в строй новых объектов размещения, которые планируется построить.

Направления развития туризма

Представитель Минкавказа отметил, что развитие туризма на Северном Кавказе перспективно в различных направлениях, в том числе горнолыжный туризм, морской пляжный туризм в Дагестане, культурно-познавательный туризм во всех регионах Кавказа, так как они богаты объектами культурного наследия. Помимо этого, по словам собеседника агентства, важную роль играет и оздоровительный туризм. Аристов добавил, что в регионах уже есть примеры развития узких турнаправлений, к примеру, Грозный стал центром делового туризма.

"Но основные богатства Кавказа - люди, обычаи, традиции. Поэтому даже событийный, сельский, экологический, деловой туризм на Кавказе во всех регионах имеет оттенок этники, национальности и местной культуры", - пояснил советник министра.

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов Северо- Кавказского и Южного федеральных округов.

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