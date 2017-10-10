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Москалькова: омбудсмены в регионах должны иметь право рассматривать жалобы на МВД и ФСИН

Общество
10 октября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

При этом в Совфеде заявили, что согласование таких изменений грозит стать очень долгим и сложным процессом

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает наделение региональных омбудсменов правом рассматривать жалобы на действия территориальных органов МВД, ФСИН и ряда других ведомств.

"Сегодня де-факто сложилась ситуация, когда уполномоченные работают в этих органах. Когда приходит жалоба на незаконное задержание или применение насилия в местах лишения свободы или СИЗО, уполномоченный беспрепятственно проходит на эту территорию, выясняет ситуацию и оказывает помощь и руководству правоохранительных органов федерального уровня, и человеку", - сказала Москалькова, выступая во вторник на совещании в Совете Федерации, в ходе которого обсуждается проект закона "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".

"Это очень важная практика, которую хотели бы уполномоченные, и я поддерживаю это, закрепить на федеральном законодательном уровне", - подчеркнула Москалькова.

В свою очередь глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что это наиболее дискуссионный пункт проекта закона. "Поскольку это те органы, которые подчинены президенту, нам, по всей видимости, для того чтобы урегулировать в полном объеме юридическую составляющую, необходимо добиться соответствующих нормативных актов со стороны президента", - указал он.

Кроме того, Клишас считает, что законопроект о региональных омбудсменах не должен затрагивать вопросы процессуального законодательства. "Мы не должны, грубо скажу, влезать в такие темы, которые требуют некоего концептуального пересмотра процессуального законодательства. Тогда мы с вами уйдем в очень, возможно, длительное обсуждение этих поправок с Верховным судом, с Генеральной прокуратурой, вот этого нам бы хотелось избежать", - пояснил он.

Проект закона пока не внесен в Госдуму. По словам Москальковой, планируется, что вносить его будут члены Совета Федерации.

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Персоны
Клишас, Андрей Александрович Москалькова, Татьяна Николаевна
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