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Пресс-конференция, посвященная опросу ВЦИОМ об отношении россиян к Октябрьской революции

Общество
11 октября, 11:10 UTC+3

Участники мероприятия рассказывают, в чем россияне видят причины революции 1917 года и какую сторону они бы выбрали, став свидетелями тех событий

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ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "100 лет Октябрьской революции: историческая перспектива".

О том, в чем россияне видят причины Октябрьской революции 1917 года, чью сторону они бы выбрали, если бы революция происходила на их глазах, и слышны ли сейчас в нашей стране отголоски тех событий, рассказывают генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков.

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100-летие революции
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