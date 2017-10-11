Пресс-конференция, посвященная опросу ВЦИОМ об отношении россиян к Октябрьской революции

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "100 лет Октябрьской революции: историческая перспектива".

О том, в чем россияне видят причины Октябрьской революции 1917 года, чью сторону они бы выбрали, если бы революция происходила на их глазах, и слышны ли сейчас в нашей стране отголоски тех событий, рассказывают генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков.