В Москве торжественно открыт памятник главе внешней разведки в годы войны Павлу Фитину

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Памятник легендарному генералу Павлу Фитину - руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны - открылся в Москве. Он установлен у здания на Остоженке, где находится пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Павел Фитин возглавлял советскую внешнюю разведку в 1939-1946 годах. На торжественной церемонии открытия памятника глава СВР Сергей Нарышкин назвал это событие заметным "в профессиональном сообществе специальных служб и в общественной жизни нашей страны".
Он вспомнил о своих первых впечатлениях от просмотра фильма "Семнадцать мгновений весны", где Ефим Копелян зачитывал за кадром зашифрованные телеграммы от Штирлица в Центр - "Юстас - Алексу". "Я задавался вопросом - кто же такой этот загадочный "Алекс"? В архивах СВР хранится много шифротелеграмм, которые подписывал Павел Михайлович Фитин. Я думаю, что не раскрою большой секрет, если назову его настоящий оперативный псевдоним, шифротелеграммы он скромно подписывал: "Виктор", - заметил глава СВР.
"Но какого содержания были эти шифротелеграммы! В те годы наша разведка одерживала большие победы, и руководство страны получало оперативную информацию о стратегических планах гитлеровской Германии, замыслах союзников, в том числе закулисной игре, и, конечно же, об атомном проекте США. Добытая советской разведкой информация во многом помогла приблизить день Великой Победы и создать ракетно- ядерный щит Родины", - подчеркнул Нарышкин. Он поблагодарил всех, кто помог возвращать имя Павла Фитина в отечественную историю - ветеранов службы разведки, земляков-уральцев Павла Фитина и создателя памятника Андрея Ковальчука, воплотившего образ в бронзе.
"70 лет назад на Урал приехал молодой генерал- лейтенант, и только три года назад уральцы узнали, какой вклад он внес в защиту нашей Родины и предотвращение ядерной угрозы", - отметил на открытии монумента председатель координационного бюро советов ветеранов органов безопасности Уральского федерального округа Владимир Крупкин. По его словам, ветераны по крупицам собирали информацию о Фитине, в том числе в школе, где он учился. "Мы перевернули еще одну страницу, которая раскрыла тайны деятельности российской внешней разведки", - отметил он.
На церемонии открытия памятника Сергей Нарышкин наградил победителей прошедшего на Урале конкурса с участием школьников "Мой земляк - Павел Фитин", на который было прислано более тысячи работ. Создатель памятника Андрей Ковальчук награжден медалью СВР "За взаимодействие".