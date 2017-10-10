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Строительство нового Музея блокады Ленинграда планируется начать летом 2018 года

Общество
10 октября, 18:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, октября. /ТАСС

Сообщается, что работы по возведению нового здания музея надеются завершить к 75-летию снятия блокады в 2019 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Строительство нового здания Музея обороны и блокады Ленинграда планируется начать летом следующего года. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор петербургского АО "Центр выставочных и музейных проектов" Сергей Важенин.

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"Сейчас будет проектирование собственно здания, его начнем после того, как урегулируем все отношения по участку. В ноябре мы планируем объявить конкурс, а на подписание контракта выйдем в декабре. Проектирование с экспертизой, по оптимистическим прогнозам, - шесть-семь месяцев, а уже летом планируем начать строительство", - сказал Важенин.

По его словам, пока нельзя говорить ни о точной стоимости нового здания, ни о конкретных сроках завершения строительства. Тем не менее, организаторы конкурса надеются на то, что возведение музея будет закончено в 2019 году, когда будет отмечаться 75-летие снятия блокады.

Основой для проекта нового здания музея станет архитектурная концепция "Выстоявший город" петербургской "Студии 44" Никиты Явейна. Эта концепция победила на архитектурном конкурсе, который проходил в Петербурге. По словам организаторов, выбор победителя сделали с учетом голосов почти 4 тыс. жителей блокадного Ленинграда и ветеранов войны.

Выстоявший город

В "Студии 44" заявляют, что их концепция разрабатывалась таким образом, чтобы будущий музей мог предоставить посетителям несколько разных маршрутов, предполагающих разные уровни погружения в историю блокады. Разработчики изучили три десятка самых известных музеев катастроф в разных городах мира и советские проекты монументов защитникам города, в том числе те, которые не были реализованы.

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"Мы очень много собрали предложений, проектов послевоенного и блокадного периода, - рассказал Никита Явейн. - Именно проекты, многие из них не реализованные, среди этих проектов были очень сильные, и некоторые решения из них мы даже использовали" - сказал архитектор.

Главный архитектор проекта Иван Кожин отметил, что блокада для многих разработчиков - не только история города, но и история их семей. "Так получилось, что все участники конкурса из нашей мастерской, у всех были какие- то личные истории, связанные с блокадой, у Никиты Явейна мама пережила блокаду, у меня бабушка блокадница, - рассказал он. - Мы прочитали все воспоминания наших родственников, где-то нашли что-то общее, где-то что-то различное, и отсюда пришло понимание, что блокада у каждого своя, и это отразилось на проекте".

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".

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