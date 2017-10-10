Профсоюз: на акции протеста против трудовой реформы во Франции вышли 400 тыс. человек

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Около 400 тыс. человек приняли участие во вторник в акциях протеста против реформы трудового кодекса во Франции. Об этом заявили во Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) - крупнейшем профсоюзе страны, который выступал инициатором нынешних манифестаций.

Марши протеста и митинги проходили по всей Франции в день забастовки госслужащих, которая также была инициирована ВКТ в знак протеста против трудовой реформы, начатой правительством республики. "Браво 400 тысячам госслужащих, которые мобилизовались [на протест] по всей территории страны", - заявили организаторы манифестаций на официальной странице ВКТ в Facebook.

Акции протеста с участием бастующих госслужащих проходили во вторник по всей Франции. В общей сложности, утверждают в профсоюзе, на территории республики было организовано около 130 демонстраций различного масштаба.

Крупнейшая из таких манифестаций по традиции состоялась в Париже. Демонстранты прошли маршем от площади Нации до площади Республики. По оценке той же ВКТ, участие в этом шествии приняли 45 тыс. человек. В столичной полиции дали иную оценку - по данным полицейского управления Парижа, в этот день на улицы города протестовать вышли только 26 тыс. демонстрантов.

Реформа трудового законодательства

Профсоюзные протесты продолжаются во Франции уже несколько недель. Поводом для этого послужила реформа трудового кодекса, которую было решено провести путем президентских ордонансов - прямых директив за подписью главы республики - в обход голосования в парламенте. Цель намеченных преобразований, как заверяют в правительстве, состоит в том, чтобы создать более гибкий и действенный механизм переговоров между профсоюзами и работодателями.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, "эти акты устанавливают новые права для работников и их представителей". "Они обеспечат прагматичный контекст для работы малых и средних предприятий", - считает глава государства, делающий особый акцент в своей политике на модернизацию французской экономики и обеспечение ее роста.

"Это самая масштабная реформа за всю историю республики", - отметил глава государства. По словам экспертов правительства, реформа, которая упрощает условия трудоустройства и увольнения работников, позволит "придать необходимую динамику рынку труда" и сократить число безработных во Франции, число которых в настоящий момент превышает 6 млн человек.

Однако противники реформы - в первую очередь лидеры профсоюзов и левых партий - полагают, что предлагаемые изменения в законодательстве главным образом задуманы в интересах бизнеса и угрожают лишить наемных работников многих социальных гарантий и прав. "Намеченная реформа даст всю власть не трудящимся, а работодателям", - считает генеральный секретарь ВКТ Филипп Мартинез.