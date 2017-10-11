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Росатом будет поставлять радиоизотопную продукцию для медцентров Марокко

Общество
11 октября, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Меморандум о сотрудничестве подписали госкорпорация и компания CMI Dveloppement

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и компания CMI Dveloppement подписали меморандум о сотрудничестве по созданию центров обработки продукции и поставкам радиоизотопной продукции в медицинские организации Марокко. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Росатома.

"Компания CMI Dveloppement, региональный совет области Марракеш-Сафи (Королевство Марокко), дочернее предприятие Росатома "Русатом Хэлскеа" и региональный центр Росатома по Ближнему Востоку и Северной Африке подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает долгосрочное сотрудничество по созданию многофункциональных центров радиационной обработки в области Марракеш-Сафи, а также сбыту радиоизотопной продукции для медицинских учреждений Марокко", - говорится в сообщении.

По мнению генерального директора "Русатом Хэлскеа" Дениса Чередниченко, меморандум открывает новые возможности сотрудничества РФ и Марокко. "Мы видим большой потенциал в марокканском рынке радиационной обработки и убеждены в востребованности нашей изотопной продукции в медицинских учреждениях королевства", - цитирует пресс-служба Чередниченко.

Подписание документа состоялось в рамках российско-марокканского бизнес-форума, организованного Российским экспортным центром.

Как сообщалось ранее, в начале сентября Росатом и тайская компания "Kinetics Corporation Ltd" подписали контракт о создании в Таиланде циклотронно-радиохимического комплекса для наработки радиофармпрепаратов. Построить комплекс планируется к 2021 году.

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