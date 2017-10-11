ФСБ рассмотрела запрос депутатов о "Христианском государстве" в связи с угрозами Учителю

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ФСБ приняла к сведению информацию депутатов Госдумы Оксаны Пушкиной и Ирины Родниной (обе представляют "Единую Россию") о религиозном объединении "Христианское государство - Святая Русь" и при необходимости использует эти данные в своей деятельности. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос парламентариев, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Пушкина и Роднина 13 сентября обратились к главе ФСБ Александру Бортникову, а также к главе МВД Владимиру Колокольцеву с запросом о проверке незарегистрированного религиозного объединения "Христианское государство - Святая Русь" в связи с угрозами режиссеру Алексею Учителю и кампанией против его фильма "Матильда".

Депутаты отмечали, что уже полгода в печатных изданиях и интернете "широко и публично" обсуждаются перипетии противодействия режиссеру со стороны воинствующих экстремистов религиозного толка, "отвергающих его право на создание и демонстрацию фильма "Матильда". По словам политиков, "участники и идейные вдохновители самопровозглашенной всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь" в своих интервью и публикациях открыто угрожают уже не только рядовым гражданам России, деятелям искусства, не принимающим их ущербной идеологии, но и самим руководителям государства". Пушкина и Роднина также напомнили о поджоге здания киностудии "Лендок" в Санкт-Петербурге, где находится мастерская Учителя, поджоге кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге и двух автомобилей около офиса коллегии адвокатов Pen and Paper, которая занимается защитой режиссера.

"В ФСБ РФ рассмотрен ваш запрос в отношении религиозного объединения "Христианское государство - Святая Русь", - говорится в ответе ведомства. "Представленная информация в части, касающейся компетенции органов Федеральной службы безопасности, принята к сведению и при необходимости будет использована в их деятельности", - подчеркнули в ФСБ.

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором между режиссером и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат считает, что картина оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер в свою очередь называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.