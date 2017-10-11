Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума упрощает условия подачи заявления в ЗАГС через портал госуслуг

Общество
11 октября, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В частности, из списка бумаг, предоставляемых в момент подачи электронного заявления, предлагается исключить скан-копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение других браков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается сократить перечень документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

"Законопроектом предлагается исключить необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака, одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов", - отмечается в сопроводительных материалах к проекту.

Согласно действующему закону, желающие вступить в брак вынуждены предъявлять указанные документы дважды: сначала в отсканированном виде, а затем - при личной явке в орган ЗАГС - в оригинале. Как отмечают авторы инициативы, сканирование избыточно, так как не гарантирует неизменности документа (т. е. отсканированный документ не является юридически значимым источником сведений), а также нагружает инфраструктуру передачи данных. Содержащиеся в заполненном онлайн заявлении сведения будут проверяться при личной явке граждан.

Подавать заявление в ЗАГС в электронном виде следует заранее - от одного до шести месяцев до желаемой даты регистрации брака. Чтобы забронировать дату, время и отделение ЗАГС, где пройдет церемония, потребуется указать СНИЛС жениха и невесты, их паспортные данные и, при необходимости, документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама