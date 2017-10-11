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В Госдуму внесен законопроект о господдержке для вузов сельскохозяйственной отрасли

Общество
11 октября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что студенты должны не только знать теорию, но и иметь опыт работы на земле

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов вместе с коллегами из комитета по аграрным вопросам внес в среду на рассмотрение нижней палаты скорректированный проект закона, который распространяет меры господдержки в сфере сельского хозяйства на научные и образовательные организации, работающие в этой области. Об этом сообщает пресс-служба фракции единороссов.

Инициатива была внесена в Госдуму в мае этого года, но затем ее скорректировали с учетом предложений профильного комитета, отмечается в релизе.

"Законопроект распространяет меры государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства на научные и образовательные организации, осуществляющие в процессе основной научной и (или) образовательной деятельности также производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку", - говорится в сообщении. Также законопроект устанавливает особенности реализации образовательных программ в области сельского хозяйства.

Как заявил Неверов, слова которого приводит пресс-служба, этот законопроект, внесенный, в том числе, вместе с депутатами от КПРФ, полностью отражает приоритеты фракции "Единой России", обозначенные в части развития агропромышленного комплекса при рассмотрении бюджета на следующий год. "В частности, речь идет о кадровом обеспечении отрасли и поддержке профильных учебных заведений. Мы понимаем, что студенты должны не только знать теорию, но главное - иметь опыт работы на земле, это самая большая потребность работодателей", - подчеркнул глава фракции.

По словам Неверова, сейчас вузы, имеющие в своей структуре опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные и иные подобные подразделения, несут существенные финансовые, организационные и трудовые затраты, которые сегодня не учитываются при определении объемов финансирования. Доступа же к мерам господдержки, оказываемой сельхозпроизводителям, они не имеют.

"В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статьи 5 и 6 федерального закона "О развитии сельского хозяйства" в целях включения научных и образовательных организаций в систему мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства", - отмечается в релизе.

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