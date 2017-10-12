Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чечня рассчитывает на рост турпотока более чем на четверть в 2018 году

Общество
12 октября, 12:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, октября. /ТАСС

В этом году республику посетят до 100 тыс. туристов, полагают власти

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Комитет по туризму Чечни рассчитывает на увеличение туристического потока в республику до 100 тыс. человек по итогам 2017 года. В следующем году этот показатель может увеличиться еще на четверть, сообщил ТАСС в четверг начальник отдела развития туризма Комитета по туризму Чечни Исмаил Шовхалов во время международной туристской выставки INWETEX-CIS TRAVEL MARKET в Санкт-Петербурге.

"У нас из года в год показатель растет. За 2016 год у нас было более 84 тыс. туристов, в этом году мы ожидаем, что 100 тыс. мы преодолеем. В будущем году в связи с открытием трассы горнолыжного курорта и с привлечением китайских туристов мы думаем, что у нас будет уже 125 тыс., как минимум", - сказал он. В общем потоке туристов около 10-15% составляют иностранцы, в том числе европейцы - поляки, немцы, итальянцы; растет число китайских туристов.

"С такими мегаполисами, как Петербург, где миллионы туристов, конечно, у нас разные "весовые категории", но 100 тыс. для послевоенной Чечни, в отношении которой еще присутствуют стереотипы, - это очень серьезная цифра", - отметил Шовхалов.

По словам представителей туристической отрасли Чечни, сейчас в республике обеспечены все условия для путешественников с точки зрения комфорта и безопасности, и люди, побывавшие в Чечне один раз, часто высказывают желание приехать снова. Чечня развивает все основные направления туризма, в том числе ознакомительные экскурсии по Грозному и окрестностям, путешествия в горы, конные туры, санаторно-курортный отдых.

В республике также развивается детский туризм. "В советские времена Чечня была одним из центров отдыха, в том числе детского. У нас в этом году открылись два прекрасных детских лагеря, строятся еще. Потихоньку мы на те показатели выйдем и будем расти еще", - сказал начальник отдела развития туризма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
2
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
3
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
4
Захарова назвала срыв флагов над дипобъектами РФ в США надругательством над госсимволом
5
Пресс-секретарь Роскомнадзора помещен под домашний арест до 7 ноября
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
"АвтоВАЗ" отзывает почти 19,7 тыс. Lada XRAY
Темы дня
Новости партнеров
Реклама