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Всероссийский квест "Сталинградская битва" объединит около 40 тыс. человек

Общество
12 октября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Сценарий игры основан на воспоминаниях ветеранов, однако учитывает мнения историков

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Участниками всероссийского исторического квеста "Сталинградская битва" станут около 40 тыс. человек. Об этом в четверг сообщила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту конкурсного отбора добровольцев для проведения празднования 75-летия победы в Сталинградской битве.

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"В рамках конкурса "Послы Победы. Сталинград" будут отобраны 200 добровольцев из России и других стран, которые примут участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий. Кроме того, пройдет акция "24 кадра Победы", это всероссийский просмотр фильмов, посвященных Сталинградской битве с последующим обсуждением. И еще одно мероприятие - всероссийский исторический квест "Сталинградская битва", который также пройдет по всей стране, в нем примет участие порядка 40 тыс. человек", - отметила Амельченкова.

Она уточнила, что особенность этой игры заключается в том, что сценарий основан на воспоминаниях ветеранов, но учитывает мнение профессионального исторического сообщества.

"Мы все знаем, что в феврале следующего года грядет очень важная дата - 75-летие победы в Сталинградской битве. С одной стороны, это трагическое событие, с другой стороны - победная страница в Великой Отечественной войне. Это не менее важная дата, чем сама победа 9 мая", - отметил статс-секретарь, первый замглавы Минобрнауки Павел Зенькович на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, Великая Отечественная война не пустой звук для современных школьников и студентов. "Мы видим это по таким проектам, как "Бессмертный полк", "Волонтеры Победы", как ребята вовлечены в эту повестку. Это заслуга и системы образования, и СМИ, и общественных организаций", - считает Зенькович.

"Волонтеры Победы" изначально создавались как проект к 70-летию победы в Великой Отечественной войне с целью дать возможность молодым людям оказать помощь в подготовке праздничных мероприятий. Проект объединил 150 тыс. человек. После того, как масштабное событие завершилась, было решено превратить проект "Волонтеры Победы" в организацию, которая будет работать и дальше, решая общественно полезные задачи.

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Персоны
Зенькович, Павел Станиславович
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Вторая мировая война Великая Отечественная война
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