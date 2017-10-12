Издание с уникальными снимками последствий обстрела Кремля в 1917 г. представлено в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Десятки уникальных фотоснимков последствий обстрела Кремля в октябре-ноябре 1917 года впервые собраны вместе и опубликованы в специальном издании. Как сообщила на презентации фотоальбома в Патриаршем дворце в четверг гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, эта работа приурочена к отмечаемому в этом году 100-летию Октябрьского революции.

91-страничное издание "Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года" вобрало в себя десятки фотографий и выдержек из документов, свидетельствующих о разрушениях кремлевских строений по результатам боевых действий, развернувшихся вскоре после большевистского переворота. Как отметила Гагарина, со школы всем известны такие символы Октябрьской революции как выстрел "Авроры" или штурм Зимнего дворца, "однако, как оказалось, далеко не все знают, что в самом центре Москвы в революционные годы происходили свои события". В том числе - затронувшее Кремль противостояние Советов с силами, оставшимися верными Временному правительству.

Раны видимые и невидимые

"Применение тяжелой артиллерии обеспечило стратегический перевес и победу большевикам, но расстрел всероссийской святыни и памятника мировой культуры своими же войсками произвел очень тяжелое впечатление. От снарядов значительно пострадали все кремлевские памятники", - сказала гендиректор Музеев Московского Кремля, упомянув, в числе других, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Чудов монастырь, Малый Николаевский дворец, Никольскую, Спасскую и Беклемишевскую башни.

Некоторые из этих памятников, пережив, хоть и с "ранениями", канонаду первых дней Революции, были снесены в последующие годы, на их месте выросла архитектура уже советской эпохи. "Расстрел Кремля в 1917 году открывает путь всех тех страданий, которые выпали на долю его архитектурного ансамбля в 1920-е - 1930-е годы", - считает заместитель гендиректора по научной работе Музеев Московского Кремля Андрей Баталов.

Сохранившиеся здания Кремля не оставили на себе хоть сколько-нибудь заметных следов боевых действий столетней давности, все было восстановлено несколькими поколениями реставраторов. "Все видимые бреши заделали. Но мы не видим мелкие, микроскопические трещины, которые разошлись по кладке [строений в результате взрывов и попадания снарядов]. Мы до сих пор не знаем, как будут развиваться эти трещины", - сказал Баталов. По его словам, этот вопрос будет изучаться, в частности, в ходе реставрации Успенского собора в ближайшие годы.

Путь фотографий к публикации

По словам Гагариной, собрать фотоматериал об этом обстреле и опубликовать книгу "по горячим следам" намеревались в 1917 году гласные Московской городской думы, но ее роспуск большевиками не дал осуществиться этим планам. Иллюстрированную брошюру, посвященную обстрелу Кремля, вскоре издал епископ Камчатский (будущий митрополит) Нестор, но большая часть ее тиража была изъята, а священник подвергся преследованию. Как отметила гендиректор кремлевских Музеев, в дальнейшем в советское время должного внимания этой теме не уделялось.

В вышедший теперь в свет фотоальбом вошли снимки, сделанные в ноябре 1917 года комиссиями, фиксировавшими разрушения зданий Кремля, а также изображения с уникальных стеклянных негативов того же периода и фотоотпечатков более позднего времени, сделанных во время реставрационных работ. Иллюстрации снабжены пояснениями из разного рода технических документов: актов, докладов и протоколов осмотра кремлевских памятников. "Многие из документов, как и фотографий, публикуются нами впервые", - подчеркнула Гагарина.

Издание, подготовленное старшим научным сотрудником Музеев Московского Кремля Ириной Пармузиной, снабжено вступительной статьей, описывающей события внутри и вокруг Кремля в период с 25 октября по середину ноября 1917 года. Публикация основана на большом количестве источников, в том числе - воспоминаниях участников событий по разные стороны баррикад.