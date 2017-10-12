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Санитарная авиация РФ эвакуировала более 4,2 тыс. пациентов за год

Общество
12 октября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в том числе из труднодоступных мест было эвакуировано 915 детей

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Санитарная авиация с ноября 2016 года совершила более 3 тыс. вылетов и эвакуировала более 4,3 тыс. человек из труднодоступных регионов для оказания им экстренной медицинской помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на парламентских слушаниях по теме "Доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Правовое обеспечение".

Проблемы здравоохранения на селе затрагивают 37,8 млн. человек, что составляет 25,7% жителей от общего числа жителей России.

"За счет средств федеральной субсидии выполнено 3 тыс. 194 вылета, в результате которых эвакуировано 4 тыс. 259 пациентов, из них 915 детей, в том числе 407 - в возрасте до года", - сказала министр

По ее словам, внедрение санитарной авиации в регионах, где время доезда превышает 20 минут, и полное оснащение станций скорой помощи аппаратно-программными комплексами ГЛОНАСС могут повысить доступность экстренной медицинской помощи. "И вот для облегчения проблемы с оказанием экстренной медицинской помощи в этих регионах был предложен в прошлом году приоритетный проект санитарной авиации, котором в настоящее время принимают участие 34 региона", - сказала она.

Министр также напомнила, что в бюджете на 2018 год "предусмотрено выделение 3,3 млрд рублей на продолжение данного проекта".

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