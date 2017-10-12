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Евкуров поручил создать смотровые площадки в наиболее живописных местах Ингушетии

Общество
12 октября, 18:42 UTC+3 МАГАС МАГАС 12, октября. /ТАСС

Площадки нужно обустроить сопутствующей инфраструктурой, добавил глава республики

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Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в четверг поручил председателю республиканского Комитета по туризму Беслану Хамхоеву подумать над созданием смотровых площадок в самых живописных местах республики.

"В рамках стратегии развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2025 года необходимо изучить вопрос создания смотровых площадок на обочинах дорог в республике. Председателю комитета по туризму Ингушетии Беслану Хамхоеву даю поручение в срок до 30 ноября изучить данный вопрос, опираясь на опыт других стран, где уже подобные смотровые площадки существуют", - сказал Евкуров на совещании по развитию туризма в СКФО с участием замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой.

Евкуров указал, что на каждой такой площадке необходимо установить плакат, на котором должно быть указано, что путешественник увидит в этом месте. "Также площадки нужно обустроить сопутствующей инфраструктурой - например, чтобы возле них люди могли попить чай или, например, купить вареную кукурузу", - сказал глава Ингушетии.

Наиболее значимыми памятниками в Ингушетии являются замковый комплекс Вовнушки, христианский храм Тхаба-Ерды, средневековые башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим в горном Джейрахском районе, а также исламский мавзолей Борга-Каш в окрестностях Назрани и построенная в последние годы стометровая "Башня согласия" в Магасе.

В свою очередь, советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов отметил, что создание подобного рода смотровых площадок актуально для Северного Кавказа в том числе потому, что позволит повысить безопасность дорожного движения, отметил на совещании в Магасе советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

"Часто, чтобы сделать фотографии красивых видов, многие туристы оставляют свои машины на обочине, ставя ее на аварийный сигнал, и в результате случаются ДТП. Например, в Кабардино-Балкарии сфотографировать Приэльбрусье можно только с обочины дороги, так как смотровая площадка расположена в месте, где уже начинается лес и не видно всей красоты данного места", - сказал Аристов.

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