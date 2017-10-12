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Икону святого Иоасафа презентовали в музее Белгорода в честь 350-летия епархии

Общество
12 октября, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Экспозиция иконы рассчитана на широкий круг посетителей и продлится до 31 января 2018 года

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Презентация житийной иконы "Святой Иоасаф Белгородский" состоялась в зале иконописи художественного музея Белгорода. Экспозиция иконы, написанной специально для фондов музея, приурочена к 350-летию Белгородской епархии, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Экспозиция приурочена к 350-летию Белгородской епархии. Она рассчитана на широкий круг посетителей и продлится до 31 января 2018 года. Икона написана в лучших традициях темперной иконописи, некогда одного из крупнейших иконописных центров - Мстеры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что икона была создана владимирским художником Сергеем Ратниковым специально для фондов Белгородского художественного музея в 2015 году. Икона уникальна тем, что является единственной житийной в существующей иконографии Святителя Иоасафа.

"Это житийная икона со средником и 18 клеймами-миниатюрами с сюжетами из жития небесного покровителя земли Белгородской. Экспозиция сопровождена подробными текстовыми материалами из жития святого к каждому из 18 клейм, что поможет зрителю правильно "прочитать" икону", - добавили в Белгородском художественном музее.

О святителе

Белгородская епархия была образована в 1667 году. Она объединила в своих пределах Харьковскую, Белгородскую, Курскую, части Орловской и Сумской современных областей. Из всех архипастырей, служивших на Белгородской кафедре, наиболее известен епископ Белгородский и Обоянский Иоасаф.

Иоасаф, в миру - Иоаким родился 21 сентября 1705 года в селе Замостье Полтавской губернии в именитой семье полковника Андрея Горленко. В возрасте девяти лет Иоаким был направлен для обучения в духовную школу Киево-Братского монастыря, затем окончил Киевскую Духовную Академию, где в пещерном храме принял монашество.

В начале июня 1748 года, по повелению Елизаветы I и в ее присутствии Иоасаф был наделен полномочиями епископа Белгородского и Обоянского. В Белгород епископ Иоасаф приехал в августе того же года. Свое святительское служение епископ Иоасаф совершал в течение шести с половиной лет. Он вел аскетичный образ жизни, следил за состоянием храмов и особенно обращал внимание на нравственность паствы и образование духовенства.

В мае 1754 года, предвидя близкую кончину, епископ повелел устроить для него при Троицком соборе склеп. Тяжело заболев 23 декабря 1754 года, Иоасаф скончался в городе Грайвороне. В 1911 году его причислили к лику святых.

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