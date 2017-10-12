Эксперты: баланс между промышленностью и экологией в Арктике нужно найти как можно скорее

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Состояние окружающей среды в арктических территориях, где ведется активная промышленная деятельность, на сегодняшний день таково, что необходимо срочно найти баланс между дальнейшим промышленным развитием и сохранением экологии, считают участники экологической конференции "Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере", которая начала свою работу в Красноярске в четверг. Действенными мерами могут стать страхование хозяйственной деятельности в северных районах и масштабные инвестиции в экологические проекты, заявили эксперты.

"Сегодня нам предстоит найти новые организационные формы по созданию разумного баланса между дальнейшим промышленным развитием и сохранением экологии", - сказал журналистам в ходе конференции временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс. Он привел в качестве эффективных мер мониторинг окружающей среды, промышленный мониторинг и точечную работу по борьбе с конкретными видами загрязнений, например, свалками.

С тем, что баланс между промышленностью и экологией необходимо найти уже сейчас, согласен и ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов, который отметил, что красноярские ученые еще в начале двухтысячных годов предлагали свои решения по рекультивации земель на промышленных площадках на севере Красноярского края, и эти технологии внедрялись "Норникелем". Сейчас, отметил он, университет разрабатывает технологии, связанные со снижением выброса вредных веществ в атмосферу.

250 млрд рублей экологических инвестиций

Как отметила вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных, до 2023 года "прямые экологические инвестиции" компании, направленные на улучшение окружающей среды, составят 250 млрд рублей.

"Более 250 млрд рублей до 2023 года мы намерены вложить в решение экологических проблем, это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных инвестиций, то все мероприятия, которые мы сейчас делаем по наращиванию производственной базы, они все направлены на экологию", - подчеркнула Безденежных, приведя в качестве примера мероприятий создание сети собственных экологических лабораторий для оперативного отслеживания состояния окружающей среды.

Результатом реализации стратегии компании станет то, что к 2023 году средний возраст металлургических производств не будет превышать 30 лет - после этого они будут закрываться и переставать ухудшать экологию. "Для сравнения в США этот показатель в цветной металлургии составляет 80 лет, в Европе - 65 лет, в Китае - 50 лет", - сказала Безденежных.

Страхование промышленных рисков

По мнению прокурора Красноярского края Михаила Савчина, для дальнейшего эффективного освоения ресурсов северных территорий необходимо вносить изменения в федеральное законодательство. "Следует признать, что в рамках долгосрочных задач по освоению природных богатств севера создание эффективной правовой модели в сфере охраны окружающей среды требует решения на федеральном уровне", - считает он.

Среди мер, предложенных прокурором, - введение страхования хозяйственной деятельности, которая оказывает наибольшее воздействие на окружающую среду - это позволит изыскивать средства на мероприятия по восстановлению окружающей среды. Другой необходимой мерой он назвал проведение государственной экологической экспертизы всех реализуемых в Арктической зоне проектов, которые сегодня реализуются без экспертиз.