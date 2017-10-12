Guardian: Скотленд-Ярд начал расследование в отношении Харви Вайнштейна

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Скотленд-Ярд начал расследование в отношении известного американского продюсера Харви Вайнштейна, подозреваемого в совершении противоправных действий на сексуальной почве. Об этом в четверг информировала газета Guardian со ссылкой на Службу столичной полиции.

По данным издания, соответствующее заявление о сексуальном домогательстве со стороны Вайнштейна поступило в полицию Лондона в минувшую среду. "Оно будет рассматриваться офицерами подразделения по борьбе с насилием над детьми и преступлениями на сексуальной почве", - приводит газета сообщение Скотленд-Ярда, отмечая, что в составе дела нет признаков растления несовершеннолетних.

На прошлой неделе газета The New York Times (NYT) опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте.

Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным NYT, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998).

Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над фильмом "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).